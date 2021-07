Semana negra | Los patinetes no están exentos de las alcoholemias

En la madrugada del pasado 24 de junio un hombre de 54 años sufrió un grave accidente cuando circulaba en un patinete eléctrico por Palma. El hombre iba por la acera, algo que está prohibido para estos vehículos. Al cruzar un paso de peatones en la esquina de las calles Aragón y Margarita Caimari, la rueda del patinete impactó contra el bordillo y el conductor salió despedido y se golpeó en la cabeza contra el suelo. Fue trasladado en estado muy grave a Son Espases, donde le realizaron un análisis que confirmó que circulaba con una tasa de alcohol muy elevada. Aunque muchos creen que estos vehículos se encuentran en una especie de limbo, desde las Fuerzas de Seguridad recuerdan que tanto los usuarios de patinetes como los de bicicletas están sujetos a la ley de Seguridad Vial. Esto implica que tienen la obligación de someterse a los controles de alcohol y drogas y en el caso de dar positivo pueden ser multados con hasta 1.000 euros.

Actuación heroica en un incendio en Manacor

El domingo pasado por la tarde se declaró un incendio en un domicilio de la calle Artà de Manacor. Varios vecinos, al ver el humo, no se lo pensaron y entraron en la casa por si había gente atrapada. «Afortunadamente no había nadie dentro, solo un perrito negro que al abrir la puerta se escapó corriendo», explicaba uno de ellos. «Había mucho humo, y el patio de la casa estaba en llamas». Estas personas tuvieron que salir enseguida al exterior para no asfixiarse. En cuestión de dos minutos llegaron las primeras dotaciones de la Policía Local, y en cuatro minutos los bomberos, que iniciaron rápidamente las tareas de extinción y evitaron que las casas contiguas resultaran afectadas.

Tensión en el partido, dentro y fuera del campo

El partido de la Eurocopa que la semana enfrentó a las selecciones de España y Croacia provocó momentos de alta tensión, no solo en el campo de juego. La gente que se había congregado para ver el encuentro en la terraza de un bar del Polígono de Levante aguantó durante un buen rato las incursiones de un hombre, muy perjudicado por la bebida, que iba y venía desde una mesa a la barra para intentar que le sirvieran otra copa. El encargado del bar se negaba una y otra vez, y le echaba fuera. Pero el hombre insistía, se paseaba con andar vacilante entre las mesas e interpelaba al resto de los parroquianos, que le repetían que les dejara en paz, se sentase de una vez y se callara. La situación estalló con el tercer gol de Croacia, que empataba la eliminatoria. Uno de los parroquianos no pudo más y se fue como una flecha contra el pesado. Afortunadamente, uno de sus amigos lo sujetó y evitó que la cosa pasara a mayores. El beodo captó el mensaje y se alejó discretamente.

Los bombers te rescatan y te invitan a comer

Los Bombers han rescatado en los últimos días varios animales que estaban en apuros. Uno de los últimos, el pasado domingo, era un gatito que se había metido en los bajos de un coche aparcado en la zona de Sant Ferran. El equipo de emergencias sacó al minino ileso y le compensó el mal rato pasado con una latita de comida.