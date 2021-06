Agentes de la Policía Nacional de Manacor han procedido a la detención de cuatro personas como presuntos autores de una simulación de delito, tras haber denunciado en falso haber sido víctimas de distintos atracos y robos. La última de ellas, y considerada de mayor gravedad por la alarma social que genera este tipo de hechos delictivos, interpuso denuncia por sufrir un supuesto robo con violencia el pasado viernes en Manacor, manifestando que tras extraer de un cajero automático 400 euros, tres personas la siguieron, y la abordaron dos varones mientras un tercero vigilaba la zona, y tras empujarla contra la pared le robaron el dinero que había sacado del cajero. La mujer presentó una denuncia al día siguiente, tras acudir al médico para ser atendida por las supuestas lesiones que sufrió durante el atraco.

Tras tener la denuncia la Policía Nacional, y tras investigaciones, se pudo comprobar una serie de datos que apuntaban sobre la pista de que podrían encontrarse ante una denuncia falsa, para justificar el gasto de esa cantidad económica en algún lugar.

Tras diversas gestiones practicadas, los investigadores llegaron a la conclusión que no se había realizado la extracción del dinero reflejado en la denuncia cuando la víctima indicó en un primer momento. En una declaración ampliatoria y tras interrogarle acerca de varios detalles facilitados la denunciante comenzó a variar la versión de los hechos, y tras entrar en varias contradicciones acabó admitiendo que los hechos no eran como dijo en un primer momento, y que el dinero se lo gastó en un salón de juegos, por lo que interpuso la denuncia para no tener que dar explicaciones de ese gasto.

A principios de mes se registró oro caso similar, cuando una persona denunció la sustracción de su vehículo. Tras realizar varias gestiones con la compañía aseguradora y comprobar el historial del vehículo se extrajeron varios detalles los cuales fueron expuestos a la víctima en una declaración posterior. En la misma manifestó varias incongruencias y hechos diferentes a los denunciados. Finalmente reconoció que denunció falsamente la sustracción del vehículo, ya que tras haberlo vendido y no cobrar la cantidad negociada con el comprador no hizo el cambio de titular en la DGT y le seguían llegando multas del nuevo titular por lo que decidió denunciar la sustracción para darlo de baja.

La tercera en cuestión, se trataría de una denuncia interpuesta por unos cargos en una suscripción de una aplicación de telefonía, los cuales serían fraudulentos, y no fueron llevados a cabo por la víctima.

Tras diversas gestiones se pudo comprobar cómo efectivamente los cargos se realizaron por la suscripción a un juego, manifestando la víctima que para recuperar el dinero le recomendaron denunciar una estafa y así la entidad bancaria le reintegraría el importe.

En último lugar, está la investigación por un delito de estafa, al haberse denunciado un cargo fraudulento de aproximadamente 1.000 euros en la cuenta bancaria de la víctima, que según manifiesta, no fue reconocido ni autorizado por ella.

Durante la investigación, se comprueba que el cargo correspondía al pago de la cuota final de un crédito personal, contratado por la denunciante a través de internet. Esta declaró que tras abonar la deuda que tenía con la financiera, decidió denunciar de manera falsa un delito de estafa y así engañar a su entidad bancaria y recuperar el dinero abonado a la financiera.

La mayoría de denuncias falsas se llevan a cabo para cobrar indemnizaciones de seguros por hechos que realmente no sucedieron, por lo que también se les investiga por un delito de estafa.

El aumento de denuncias por estos hechos se vio incrementado en los últimos dos meses, consiguiendo esclarecerlas y averiguar lo que sucedió en realidad.