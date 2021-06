Semana negra | El «mal samaritano» en bicicleta por s’Arenal

Uno no se puede fiar ya ni de los que aparentan ser buenos samaritanos. Según cuentan desde la Asociación de Vecinos Amics de s’Arenal, el pasado lunes una joven pareja de turistas alemanes llegó en taxi a su destino, un apartamento turístico de s’Arenal. Justo cuando se va el taxi se dan cuenta de que se han olvidado en el asiento una bolsa con sus documentos y parte del dinero. Le gritan, pero el taxista desaparece por primera línea. En ese momento ven aparcar a un taxista de Llucmajor, le explican lo ocurrido y le piden ayuda. Este hombre realiza gestiones con las distintas emisoras de taxis de Palma hasta que localizan al conductor que ha hecho la carrera, que regresa al lugar poco después. Solo que ya no tenía el bolso. Les explica que poco después de dejarles, le había alcanzado un hombre en bicicleta, que le dijo que le habían pedido que recuperara el bolso. Al parecer, el pícaro había oído los gritos de los turistas, había captado la situación en segundos y había salido tras el taxi. El conductor no sospechó de él, ya que le dijo dónde había dejado a los pasajeros y efectivamente sabía que se habían dejado el bolso. Así que se lo dio, confiado en que el buen hombre se lo devolvería. Los pobres turistas tuvieron que emplear sus primeras horas en la isla en presentar la denuncia. A pesar de todo, como dicen en la asociación de vecinos, confiamos en que el resto de su estancia en Mallorca les compense el mal comienzo.

La Policía Local de Palma entrega una maleta perdida

Todo lo contrario del servicio realizado el pasado domingo por una patrulla de la Policía Local de Palma. La sala del 092 recibió esa noche un aviso de la Guardia Civil. Habían encontrado una maleta olvidada en el puerto de Palma y la Benemérita la trasladó al aeropuerto, para examinarla mediante el escáner y asegurarse de que no contenía nada peligroso. Una vez descartada esa posibilidad, la Policía Local se hizo cargo de la valija, que tenía anotada una dirección, y se la entregó directamente a su propietaria, que ya la daba por perdida. Un buen ejemplo de trabajo al servicio del ciudadano.

Incendio en el tejado del bar del parque Krekovic

Los Bombers de Palma sofocaron el jueves al mediodía un incendio declarado en el techo del bar del parque Krekovic. Al parecer, sobre el local, que está cerrado, había muchas hojas secas, que actuaron como combustible, y una colilla arrojada de mala manera hizo el resto.

Una trampa en el carri bici a su paso por Vía Roma

Los usuarios de patinetes eléctricos llevan una mala racha, ya que en los últimos días se han registrado varios accidentes graves. La semana pasada una chica cayó al suelo cuando circulaba por el carril bici en la Vía Roma. Se golpeó en la cabeza, aunque afortunadamente llevaba casco, y aparentemente no sufrió lesiones graves. Cuando se levantó se percató de que había metido la rueda en el hueco de una baldosa desaparecida. ¿No hay nadie en el Ayuntamiento que puede solucionar estas trampas en las calzadas?

Un bebé de un año con un dedo atrapado en una puerta corredera

El sábado de la semana pasada los Bombers de Palma tuvieron que intervenir en un servicio delicado. Un bebé de un año tenía atrapado un dedo en una puerta corredera de su domicilio, en la calle Capità Vila. El equipo de emergencia logró liberar con gran cuidado al pequeño, que fue atendido en un centro de salud.