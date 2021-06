Semana negra | Trabajo de equipo tras un robo en Palmanova

Naomi, mujer de un guardia civil, estaba una tarde de compras en una zona comercial de Palmanova, cuando se encontró a un anciano alemán muy nervioso, que repetía en su idioma: «Ya no está, me han robado» . La joven, que habla alemán, le pregunta si se encuentra bien, y el hombre le explica que le acaban de robar su bicicleta con todas sus pertenencias: teléfono, dinero y llaves. Naomi llamó de inmediato a su pareja, que estaba prestando servicio en la zona. En pocos minutos llegó al lugar junto a su compañero y, con ella de traductora, recaban toda la información del afectado. Apenas diez minutos después encontraron la bicicleta sustraída, valorada en unos 3.000 euros, aunque no el resto de los efectos. La bici es trasladada hasta las dependencias de la Guardia Civil de Calvià. Al día siguiente los agentes continuaron con las investigaciones y localizan en Palmanova al presunto autor, que fue detenido. También recuperaron todo lo que le había robado, por un valor de cerca de 4.500 euros, que fue devuelto a su propietario. Todo un ejemplo de trabajo de equipo en pareja y eficacia policial.