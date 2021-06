El acusado de retener a una mujer para tener sexo: “Creí que ella me quería”

“Ella me abrazaba, me daba besos y yo me enamoré, pensé que ella me quería, pero no la forcé a hacer nada”. Con estas palabras trató de defender esta mañana su inocencia el vecino de Piedras Blancas acusado de retener y agredir a una mujer a la que había llevado a su casa de Argüero, en Villaviciosa, para mantener relaciones sexuales con ella bajo el pretexto de que le ayudase a recoger las manzanas de su finca. Afronta por estos hechos cinco años de cárcel, pero ayer solicitó su libre absolución asegurando que no le había hecho nada. La mujer, por su parte, no acudió a declarar y se reprodujo la versión de los hechos que había dado durante la fase de instrucción.