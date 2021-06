La Audiencia Provincial de Palma ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa contra la auxiliar de enfermería del colegio La Salle de Palma que fue acusada de mala praxis por la muerte en 2019 de una niña de cuatro años por una reacción alérgica a un helado. El proceso continúa para dos de las empleadas del comedor que le dieron el postre a la pequeña.

Relacionadas Los forenses concluyen que la niña de La Salle murió por ingerir proteína de leche

El caso contra la auxiliar de enfermería ya había quedado sobreseído, pero los representantes legales de los padres de la niña presentaron un recurso. En un reciente auto, la Audiencia atiende los argumentos del letrado de la auxiliar, Guillem Obrador. Desestima el recurso y acuerda el sobreseimiento de la causa.

La Audiencia considera que no hubo mala praxis en la actuación de la auxiliar de enfermería, que aquel 24 de mayo de 2019 acudió rápidamente al comedor tras recibir el aviso de que la niña no se encontraba bien. La auxiliar alertó al 061 y localizó la bolsa de medicinas de la niña. Aunque allí no había inyecciones de adrenalina, encontró este medicamento en la bolsa de otra escolar alérgica. Sin embargo, la doctora del 061 le pidió que no le administrara la inyección hasta la llegada de la ambulancia. El tribunal considera que la mujer, teniendo en cuenta su titulación de auxiliar de enfermería, obró correctamente siguiendo las instrucciones de la médico y no halla indicios de negligencia en su conducta.