Semana negra | La jueza que vaciló a un acusado xenófobo

Ocurrió durante un juicio a un hombre por entrar a robar en una finca a las afueras de Manacor. El sospechoso negó todas las acusaciones en su declaración y la jueza le hizo varias preguntas para aclarar algunos aspectos. El procesado acabó contando que vivía en un coche por su precaria situación económica. «¿Y no ha pedido ayuda a los Servicios Sociales?», quiso saber la magistrada. «No. Porque aquí si no eres ‘moro’ no te dan ninguna ayuda. Hasta los propios marroquíes lo dicen, que los mallorquines lo tenemos muy mal», espetó. La jueza optó por la ironía ante semejante discurso xenófobo. «¿Ah, sí? Vaya. Pues esto habrá que arreglarlo, no. Venga, siéntese», acabó zanjando.

Los neonazis se burlan de la condena por la brutal agresión

Hablando de la ultraderecha, el periodista Miquel Ramos -una autoridad en la materia- reveló esta semana cómo los ultras del Leipzig se burlan de la sentencia por una brutal agresión en s’Arenal. Dos miembros del grupo fueron condenados por dejar paralítico a un portero negro de la zona. El fallo les impuso dos años de cárcel, que quedaron en suspenso, y la prohibición de volver a Mallorca en cinco años. El colectivo está vendiendo camisetas con la frase «¿Prohibidos en la isla? ¡Volveremos!» y la imagen de dos personas blancas atacando a una negra.

Toni ‘Costitxer’ se jubila tras 35 años de servicio

El pasado lunes se jubiló al cumplir los sesenta años Toni Riutort, uno de los agentes más conocidos y queridos de la Policía Local de Alcúdia. Toni es de Costitx, y entró en la Policía con 25 años, con lo se ha tirado nada menos que 35 años prestando servicio en Alcúdia, los últimos quince patrullando la zona del Port. Prácticamente todos los vecinos de allí conocen a Toni ‘Costitxer’, un hombre afable y querido . Sus compañeros de la Policía Local ya han anunciado que esperarán a tiempos mejores y que se relajen las restricciones para despedirle como se mereced. «Aquí somos una plantilla de cincuenta y no hay ni uno que no sea amigo suyo», comenta uno de ellos.

Rescatan a un gatito en el motor de un coche en Palma

Los bomberos están para los servicios grandes y pequeños. El pasado martes, una dotación fue requerida para rescatar a un gatito que se había metido en el interior del motor de un coche estacionado en la calle Francesc Martí Mora de Palma y no había forma de hacerle salir. El equipo de emergencias logró rescatar al pequeño felino sin que sufriera daño.

La policía de Pollença saca a un ‘ca rater’ de una furgoneta

Y seguimos con rescates de animales. El lunes la Policía Local de Pollença recibió un aviso alertando de que había un perro que llevaba más de una hora encerrado en una furgoneta. La patrulla que acudió al lugar comprobó que en el vehículo había un ratero, que estaba poco activo y jadeaba. Realizaron diversas gestiones para localizar al dueño, pero finalmente tuvieron que retirar el vidrio de una de las ventanillas para rescatarlo.