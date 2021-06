Un turista sueco de 66 años fue juzgado ayer en Palma por abusar sexualmente de una camarera de piso en un hotel de Can Pastilla. La víctima declaró que el hombre, reputado profesor universitario en Noruega que no compareció en la vista oral, la abordó cuando estaba limpiando una habitación. «Se acercó y me agarró de los pechos», afirmó entre lágrimas. Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2019. Uno de los policías que acudió al hotel y arrestó al acusado explicó que el hombre se mostró arrepentido y quiso darles dinero para compensar a la víctima. La fiscalía solicita una condena de un año y medio de prisión por un delito de abusos sexuales. La defensa alega que el hombre es inimputable porque sufre un déficit cognitivo.