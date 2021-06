Un camión de transporte de cristales se ha quedado atrapado la tarde de este miércoles en el puente de acceso a la playa de Portals. Al parecer, el conductor no ha medido bien la altura y no se ha percatado de que la carga superaba con creces la altura del paso elevado. Agentes de la Policía Local de Calvià se han personado en el lugar, junto con una grúa, para tratar de liberar el vehículo pesado.

El incidente ha ocurrido sobre las cuatro de la tarde en la calle Costa de sa Caleta, que da acceso a la playa de Portals. Un camión de transporte de cristales ha enfilado dicha calle cuando ha quedado atascado bajo el puente. El vehículo no podía avanzar ni retroceder. No obstante, no ha habido que lamentar daños personales.

Efectivos de la Policía Local de Calvià han acudido para tratar de liberar el vehículo y despejar la circulación en este punto. La primera maniobra que han emprendido ha sido desinflar los neumáticos del camión para rebajar así la altura y que pudiera atravesar el puente sin mayores complicaciones.