Una serie de paquetes, cargados con medicamentos, han llegado en los últimos días a la terminal de carga del aeropuerto de Palma de manera irregular. Agentes de la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR), unidad de la Aduana de la capital balear en la que trabajan de forma conjunta efectivos de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, han interceptado estos envíos a particulares de estos fármacos, que precisan de receta médica para su adquisición.

Todos estos medicamentos, interceptados en la terminal de carga del aeropuerto de Palma, procedían de países de la zona euro. Habían sido comprados a través de Internet por personas residentes en Mallorca. Al detectar que para dispensar estos fármacos era preceptiva la receta médica, los agentes destinados en la Aduana de Son Sant Joan de las líneas de clasificación de paquetería. Solo se pueden adquirir en farmacias con la correspondiente prescripción facultativa.

De acuerdo con la legislación vigente, los medicamentos que no necesiten receta médica se pueden comprar libremente en toda la Unión Europea. No ocurre así con los que precisan receta médica y, por tanto, estos no se pueden adquirir a través de envíos de paquetería.

La Guardia Civil advierte de que la mayoría de las denominadas 'farmacias online' no son legales. En ningún caso podrían vender a través de internet medicamentos que precisan receta médica. Por este motivo, el usuario corre un elevado riesgo de que esté comprando falsificaciones y de que pueda poner en peligro su salud.