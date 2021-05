Cuatro personas fueron juzgadas ayer por ocupar ilegalmente un edificio de nueva construcción en Palma y extorsionar al promotor, de quien cobraron 8.000 euros a cambio de marcharse. La fiscalía reclama penas que suman 11 años de cárcel para los sospechosos, mientras la acusación particular solicita en total 28 años de prisión. Los acusados afirmaron ayer en el juicio que se instalaron en la finca porque no tenían vivienda y que fue el promotor quien les ofreció el dinero. El perjudicado negó esta versión y dijo que fueron los intrusos quienes le exigieron el pago desde el primer momento.

Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2019 en una bloque de cuatro alturas situado en el número 23 de la calle Emili Darder. El promotor declaró en el juicio que las viviendas eran nuevas y estaban a punto de ser entregadas. Según contó, aquel día descubrió que los cuatro pisos habían sido ocupados de forma ilegal. «Me amenazaron y me exigieron dinero. Que si no, no se iban», contó. El hombre explicó que les ofreció mil euros a cada uno, pero no les pareció suficiente: «8.000 o nada», le respondieron. El perjudicado señaló que acabó entregándoles esa cantidad y los acusados «se la repartieron y se marcharon». El empresario señaló que a su juicio ocuparon la finca para extorsionarle. «Me dio la impresión de que se habían instalado para exigirme dinero», aseguró.

Los cuatro acusados, que solo respondieron a las preguntas de sus propios abogados, negaron haberse concertado para chantajear al empresario y aseguraron que se instalaron en el edificio por necesidad. «Yo estaba en la calle tirado, me drogaba y robaba. Me dijeron que iban a ir a ocupar un edifico y como estaba en la calle también me metí», contó uno. «Estaba embarazada, me iban a desahuciar y no tenía a dónde ir», alegó otra. El primo de esta acusada, considerado el cerebro de la trama, explicó que su familiar la llamó desde la finca porque «tenía miedo». Según dijo, se limitó a mediar entra las partes a petición del empresario. «Le dije que si les daba 2.000 euros a cada uno intentaría que se fueran. El promotor trajo el dinero y lo repartí. Yo no me quedé nada», dijo. Los cuatro acusados rechazaron haber intimidado al perjudicado.

Todos fueron detenidos días después por la Policía. La fiscalía les imputa delitos de extorsión, usurpación de bien inmueble y grupo criminal, por los que reclama 11 años de cárcel en total. El promotor, que ejerce la acusación particular, pide 28 años de prisión.