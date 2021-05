#ÚLTIMAHORA Accident múltiple a l'autopista Ma-13 cap a Palma, a l'altura de la sortida de Santa Eugènia-Consell. Hi ha almenys 9 kilòmetres de retencions. La via alternativa, per la carretera vella, també està col·lapsada.



➡️ https://t.co/08LHxahKSt pic.twitter.com/PMgwIbXIZy