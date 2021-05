Semana negra | El ofendidito encargado de prensa de Capdepera

El pasado lunes el que suscribe llamó por teléfono a Julià Frau, encargado de prensa del Ayuntamiento de Capdepera. Solicitaba la contestación de la Guardia Civil a la petición de una investigación interna realizada por el alcalde sobre supuestas irregularidades en la investigación por la agresión a dos policías locales en Cala Rajada. La respuesta del encargado de prensa fue: «¿Para qué? ¿Para que hagas uno de esos titulares sensacionalistas de los tuyos?». El tono de la conversación que siguió no mejoró mucho. Los titulares sensacionalistas a los que al parecer se refería el encargado eran: «El altercado de Cala Rajada, al minuto» y «Agresión en Cala Rajada: dos detenidos, tres denunciados y once anunciantes». Fueron publicados por Diario de Mallorca el 23 y 24 de abril, y en ellos se reproducía el extenso atestado que la Guardia Civil entregó en el juzgado junto a los dos detenidos. Recogía la minuciosa reconstrucción de la agresión y los trabajos realizados para identificar y arrestar a los autores, pasando por la escasa colaboración inicial que mostró la Policía Local. Parece que estas informaciones han molestado al alcalde de Capdepera, Rafel Fernández, sobre todo después de su sobreactuación en los días siguientes al altercado. Primero anunció que «rompía relaciones» con la Guardia Civil, y prosiguió luego con la petición de una investigación interna a la Benemérita. Pero, de verdad, que no hay para ponerse así con nosotros. El encargado de prensa debería recordar que su sueldo no sale del bolsillo del alcalde, sino de todos los ciudadanos que pagan sus impuestos. Y su obligación es facilitar la información relevante al medio que se la solicite, aunque no escriba al dictado de su jefe. Por otro lado, les aseguro que si quisiéramos hacer titulares sensacionalistas podríamos hacerlo mucho mejor. Y por si alguno de ustedes tiene aún dudas, la respuesta de la Dirección General de la Guardia Civil a la petición del alcalde concluye que tras revisar lo ocurrido no se ha detectado ninguna actuación reprochable en la investigación.