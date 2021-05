La Policía Nacional ha intervenido más de 4.400 plantas de marihuana en dos viviendas de Palma. Los investigadores decomisaron los ejemplares en inmuebles de las barriadas de Foners y La Soledat y arrestaron a uno de los responsables. Las pesquisas siguen abiertas para detener a otros implicados.

Una de las plantaciones fue descubierta el pasado jueves en una actuación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma. Los agentes accedieron a una vivienda de la zona de Foners y hallaron casi 400 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento, con un peso total de 45 kilos, y diversos útiles. Los investigadores no encontraron a nadie en el inmueble y realizaron diversas gestiones para identificar al propietario de la droga. Las pesquisas culminaron ayer con la detención de un hombre español de 42 años como presunto autor de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

El mismo jueves los agentes descubrieron y desmantelaron otra plantación en La Soledat. Los policías detectaron un centro de producción en el que había más de 4000 esquejes. Esta plantación no está relacionada con la anterior. El supuesto responsable de esta segunda plantación ha sido ya identificado pero no localizado, por lo que se ha decretado su búsqueda y detención. La investigación sigue abierta y no se descarta la imputación de más personas.