Carlos Radó, el joven de 31 años que el pasado día 6 sufrió graves lesiones cuando su moto fue arrollada por un coche que luego se dio a la fuga en s'Arenal, ha hecho pública una carta de agradecimiento a la enfermera fuera de servicio que le cortó la hemorragia tras el accidente y a los servicios médicos que le atendieron, y que hace extensiva a sus "amigos, conocidos y sobre todo infinidad de desconocidos que se han preocupado por mi estado, sin querer saber o curiosear del cómo ocurrieron los hechos".

En la carta, el joven explica que ya está en casa, "con mi novia y mi hija, que me dan todas las fuerzas para volver a intentar ser feliz". Añade que sufre mucho dolor por las lesiones y "psicológicamente estoy muy débil, y por ello estoy en manos de profesionales".

La carta concluye agradeciendo el trabajo de los medios de comunicación, "ya que sin su presión esta mujer a lo mejor aún no se habría entregado". Añade finalmente que añadir "era una persona que siempre había estado ligado al deporte , y en un futuro espero poder retomar lo que hace dos semanas me quitaron" .

Carlos Radó circulaba en moto por s'Arenal el pasado día 6, cuando fue atropellado por un coche que se saltó el stop y luego se dio a la fuga. El joven sufrió gravísimas lesiones en una pierna, que le tuvieron que amputar en Son Espases.

La Policía Local llevó a cabo intensas gestiones para localizar al conductor fugitivo. Una semana después, una mujer de 50 años se entregó y confesó ser la conductora responsable del siniestro. Admitió que huyó porque entró en pánico.

La carta

"Aún me cuesta ponerme a escribir estas letras, pero simplemente quería agradecer el apoyo que he recibido tanto por mis amigos, conocidos y sobre todo infinidad de desconocidos que se han preocupado únicamente por mi estado, sin querer saber o curiosear sobre cómo ocurrieron los hechos. Mencionar también en mayúsculas al equipo médico encabezado por el doctor Cámara y Son Espases en general.

Actualmente, me encuentro en mi domicilio con mi novia y mi hija que me dan todas las fuerzas para volver a intentar ser feliz, sin olvidarme de toda mi familia. Estoy con muchos dolores y por ello me tomo más de diez pastillas diarias para combatir los picos de dolor que voy teniendo. Psicológicamente estoy muy débil y por ello estoy en manos de profesionales.

Por último, también quería agradecer a los medios de comunicación por su trabajo, apoyo y preocupación por el caso y la manera en la que lo han llevado, con respeto e intimidad hacia mí y hacia mi familia sobre todo. Y a provechar para darles las gracias, ya que sin su presión esta mujer a lo mejor aún no se habría entregado.

Carlos Radó.