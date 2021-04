Semana negra | Un limpiador de cristales evita una desgracia

De repente, Ibrahim se percató de que el pesado cartel se desplomaba sobre una transeúnte que caminaba por la acera. Sin pensárselo dos veces, el limpiador de cristales arrojó la bicicleta y trató de sujetar el panel, de unos 80 kilos. De hecho, el trabajador de origen africano recibió parte del impacto del panel indicador de la calle Joan Massanet i Moragues en su cuerpo. Entonces, Elvira, la viandante se dio la vuelta y se percató del peligro en el que había estado. También agradeció la actitud benefactora de Ibrahim. «Si me pilla el cartel, no sé lo que habría pasado», apuntó. Un grupo de vecinos y transeúntes se arremolinó. Aunque Ibrahim no sufrió lesiones de consideración, los testigos avisaron a las asistencias sanitarias y a la Policía Local. La tardanza en llegar de la ambulancia y de los agentes exasperó a estos transeúntes.

Una calabaza para retirar una colmena de abejas en Palma

Un enjambre de abejas encontró acomodo para establecerse una farola situada en el Paseo de Mallorca, frente al teatro Catalina Valls. Al tratarse de un insecto protegido y clave para la polinización, su retirada se tenía que hacer con mimo extremo. Así, una autoescalera de Bombers de Palma se desplazó hasta el lugar. No obstante, la labor más delicada recayó a un apicultor. El experto pudo recoger la colmena de abejas con la ingeniosa ayuda de una calabaza vacía, para albergar allí el enjambre de manera provisional y trasladarlo.

Una carpa para cobijar a los bomberos en Son Reus

El incendio que se declaró el pasado jueves junto a la incineradora de Son Reus obligó a numerosos efectivos de los Bombers de Palma, los Bombers de Mallorca y el Ibanat a trabajar durante casi 24 horas. La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Marratxí más llevadera su labor con la instalación de un sistema de iluminación y una carpa para que pudieran descansar, comer tranquilos y cobijarse del frío durante aquella larga noche.

La clara advertencia de una jueza a un joven para que no delinca

Una jueza condenó esta semana a un joven por agredir a un policía que lo pilló con droga en Palma. La magistrada le suspendió la pena de prisión, pero le advirtió de forma muy clara que si volvía a delinquir sería encarcelado. Le mostró una gruesa edición del Código Penal para que viera la cantidad de delitos que existen y le dijo: «Si comete cualquiera de ellos, irá a la cárcel». Parece que el acusado lo entendió.