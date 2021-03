"Había bebido y poco más recuerdo. Estoy casi segura de que me echaron algo en la bebida. Sé que fui con él a una habitación, estaba con él en la cama y recuerdo algún forcejeo". Una joven ha afirmado hoy en el juicio que sufrió una agresión sexual por parte de un conocido suyo tras una noche de fiesta en Magaluf. En su declaración ha explicado que tiene vagos recuerdos de lo ocurrido, pero ha asegurado que el procesado la sometió a tocamientos contra su voluntad en el domicilio de él. El sospechoso ha negado las acusaciones y ha afirmado que la joven ni siquiera llegó a entrar en su domicilio y que la dejó junto a una parada de autobús para que regresara a su casa. La fiscal ha reclamado una condena de dos años de cárcel para el procesado, mientras su abogado ha pedido la absolución y ha acusado a la denunciante de actuar "por despecho". El caso ha quedado visto para sentencia.

Los hechos, según las versiones ofrecidas por la víctima y el acusado, ocurrieron en la madrugada del 15 de diciembre de 2019. Ambos coincidieron en un local nocturno de Magaluf y estuvieron bebiendo y charlando. La joven, de 20 años, ha explicado que tras su encuentro con el sospechoso empezó a perder el conocimiento. "Estoy casi segura de que me echaron algo en la bebida. Tengo recuerdos de que fui en un coche hasta una casa y sé que estaba con él la cama y hubo algún forcejeo. Tengo alguna imagen súper horrorosa", ha explicado la chica. "Él me echó y al salir de la casa me di cuenta de que no llevaba el móvil ni la cartera. Dormí mucho y al despertarme me sentía muy volada. Tenía arañazos y un chupetón", ha declarado.

El acusado ha explicado que aquella noche salió de fiesta con unos amigos. En el local, la chica se le acercó y estuvieron hablando. "A las cuatro, cuando cerró, ella me pidió ayuda porque había perdido el móvil y el bolso y quería ir a Palma", ha contado. Según su versión, él, sus amigos y la joven acabaron yendo al portal de su domicilio, en Son Caliu. "Ella me pidió quedarse a dormir, pero yo le dije que no, que mis padres no me lo permitían. No llegó a entrar en mi casa, se fue caminando a la parada del autobús", ha afirmado el sospechoso, que ha negado haber sometido a ningún tipo de abuso sexual a la denunciante. Dos amigos del joven ha ratificado su versión de lo ocurrido.

En la vista ha declarado también un vecino de Son Caliu, a quien la joven pidió ayuda aquella madrugada. "Llamó al timbre hacia las seis de la mañana. Estaba desorientada y llevaba el sujetador en la mano. Me contó que no llevaba móvil, ni llaves y le dejé llamar a un amigo suyo, que vino a buscarla", ha relatado.

La fiscal ha solicitado, al concluir la vista oral, una condena de dos años de cárcel y cuatro de libertad vigilada para el procesado por un delito de agresión sexual. El abogado defensor, por su parte, ha reclamado la absolución y ha destacada las "contradicciones e incoherencias" del relato de la chica, a la que ha acusado de haber denunciado en falso al joven por "despecho".