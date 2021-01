Dos hermanas acusaron ayer en el juicio a su tío de haber abusado sexualmente de ellas durante casi veinte años en Mallorca. Ambas relataron que las agresiones comenzaron en 1987, cuando tenían siete años, y fueron agravándose con el paso del tiempo. En uno de los casos, se prolongaron hasta que la víctima se independizó a los 26 años. «Tenía un miedo horroroso a que se supiera», afirmó esta perjudiciada, que narró cómo su familiar grababa en vídeo sus relaciones y llegó a forzarla a tener sexo con otro hombre. El acusado, de 79 años, negó los cargos. Según su versión, fue una de sus sobrinas quien al cumplir 16 años le pidió mantener relaciones y él aceptó. «Lo hacíamos cuando ella quería», recalcó.

Las dos denunciantes convivían con sus padres, sus tíos y sus primos en una vivienda de dos plantas, por lo que pasaban mucho tiempo con el sospechoso. Explicaron que el primer episodio se produjo durante un paseo, cuando el hombre se bajó los pantalones y les mostró los genitales. A partir de entonces, fue habitual que les enseñara material pornográfico y cuando tenían diez años empezó a abusar sexualmente de ellas, obligándolas a masturbarse y a practicarle felaciones.

Mientras con una de las menores cesaron estas prácticas, con la otra se prolongaron. «Con once años me penetró por primera vez. A partir de ahí fue algo constante y rutinario. Me decía que si lo contaba no me iban a creer y acabaría en un internado. Yo tenía un miedo horroroso a que se supiera», explicó esta víctima. La mujer contó que su tío grababa en vídeo los abusos y que cuando tenía 13 años le presentó a un amigo suyo que también abusó varias veces de ella en un barco. También esos encuentros fueron grabados en vídeo. La víctima dijo que las relaciones con su tío continuaron hasta que, con 26 años, se marchó de casa. «Yo estaba completamente sumisa», señaló la mujer, que sigue en tratamiento psiquiátrico y psicológico.

El acusado, por su parte, negó todas las acusaciones. Según declaró, fue una de sus sobrinas quien, al cumplir 16 años, le incitó a mantener relaciones. «Las teníamos cuando ella quería», precisó. «Ella tenía una gran confianza en mí. Era como una hija», contó. El hombre afirmó que sus contactos acabaron en 2002, cuando empezó a tener problemas de erección. Respecto a las relaciones sexuales que mantuvieron su sobrina y su amigo afirmó que fueron a iniciativa de ella. El juicio continuará la semana que viene.