El estafador del amor, condenado a dos años más de cárcel

Cavallé convenció a la víctima de que "le habían robado las tarjetas" de crédito y necesitaba dinero en efectivo "porque no tenía para comer". Según la resolución judicial, empezó pidiendo a la chica que le entregara 300 euros, asegurándole que luego "él le haría una transferencia por ese importe" y que "la iba a compensar". Después de que ella le diera el dinero, Cavallé llegó a mostrar a la mujer un comprobante en su teléfono móvil de "una supuesta transferencia a su favor por esos 300 euros y otros 200 más, por lo que ella confió en su veracidad".

Dos compras en Worten

Unas horas después, "empleando la misma maquinación", Cavallé consiguió que la víctima le entregara otros 500 euros, de acuerdo con la sentencia. Esa misma noche, "estando en casa del acusado y mientras ella dormía, este le sustrajo la tarjeta de crédito y el DNI" y "efectuó con la tarjeta de esta dos compras por internet, de 450 y 503 euros, en el establecimiento Worten", dedicado a la venta de productos electrónicos. Al día siguiente, Cavallé "se citó con la mujer y le hizo entrega de su DNI diciéndole que lo había dejado en su casa".

Pese a que en el juicio Cavallé "no ofreció ninguna versión exculpatoria" y solo contestó a las preguntas de su abogado, en una entrevista concedida a La Vanguardia el mes pasado aseguró que los jueces le estaban "exculpando juicio tras juicio" y llegó a afirmar: "Me dolió que (las denunciantes) dijesen que robaba mientras dormían o que hacía pagos con sus tarjetas, que estafaba. Eso llegaron a decir y nada de todo eso se ha probado jamás".

La Audiencia de Barcelona concluye que las pruebas documentales y la declaración de la víctima acreditan que Cavallé era consciente y tenía "voluntad permanente de cobro ilícito" cuando empleó "sucesivas acciones hacia el patrimonio de la víctima, persona de diferente sexo y con la que había contactado por las redes sociales, llegando a mantener relaciones sexuales, con un mismo o muy similar planteamiento de actuación".

Un "complot" de su exnovia

El tribunal confirma así la condena de dos años impuesta al estafador del amor, que ha sido denunciado hasta ahora por más de 20 mujeres que relatan episodios similares. Cavallé siempre ha negado las acusaciones de estafa y aseguró ante un juez que todas esas demandas forman parte de un "complot" de su exnovia contra él. Pero lo cierto es que no todos los denunciantes de Cavallé son mujeres.

Según ha sabido este diario, el juzgado de lo penal 2 de Pamplona ha condenado al barcelonés a seis meses de prisión por un delito de estafa después de que este vendiera a un hombre una bicicleta de 800 euros a través de la página web milanuncios.com y nunca llegara a entregar el producto. La Audiencia de Navarra ha confirmado la sentencia que declara culpable a Cavallé, aunque ha rebajado la pena a tres meses por un retraso en la tramitación del procedimiento y después de que el acusado haya devuelto el dinero a la víctima.

Fingió ser inversor de bolsa

Contra Cavallé pesan, además, al menos dos sentencias firmes, confirmadas por el Tribunal Supremo, que lo condenan a un año y medio de cárcel por estafar a dos mujeres de Barcelona fingiendo ser inversor de bolsa para conseguir que ellas le entregaran sus ahorros. Dos juicios de los que el barcelonés aseguró públicamente que había sido "absuelto".

El abogado de algunas de las víctimas, Diego González Blesa, que no ha querido hacer declaraciones a este diario, ha pedido su ingreso en prisión para que empiece a cumplir las penas impuestas. Las víctimas recuerdan al juez que Cavallé ha sido condenado al menos siete veces por estafa, en Cataluña, Navarra y Galicia, y no ha abonado la responsabilidad civil de los procedimientos. Teniendo en cuenta estas circunstancias y "la peligrosidad criminal" de Cavallé, del que las denunciantes alertan que no tiene trabajo conocido, que "vive desde hace años de las estafas que va cometiendo" y que todavía tiene "muchos juicios pendientes" por estafa o por apropiación indebida, solicitan al juzgado que no le suspenda la pena y se ejecuten las condenas.