La infracción más común que los agentes de Policía Local de Calvià encuentran en los controles de tráfico ordinarios de mañana y tarde tiene que ver con el uso de la mascarilla obligatoria de los ocupantes de un mismo vehículo cuando no son convivientes. Durante este mes de octubre se han interpuesto 42 denuncias por este motivo. La mayoría, 13, en Peguera. Los controles también se han realizado en Palmanova, Illetes, Santa Ponça, Son Caliu, Cala Vinyes y Cala Figuera.

Por otra parte, la semana pasada se llevó a cabo una campaña de control de camiones y autobuses en coordinación con la Dirección General de Tráfico. En total se controlaron 104 vehículos, de los cuales se han sancionado a siete por deficiencias técnicas, básicamente no haber pasado la ITV. También se ha multado a un conductor por no usa el cinturón de seguridad. Así también se interceptó el domingo a un conductor de un furgoneta que no tenía el permiso vigente, ya que había perdido todos los puntos de carné.

En relación con los controles habituales de la División de Tráfico de la Policía Local de Calvià, el sábado por la tarde se localizó a un conductor de una furgoneta en Cala Vinyes al que le constan dos suspensiones temporales del permiso de conducir por sentencia judicial. Los agentes instruyeron diligencias por delito contra la seguridad vial que fueron remitidas al juzgado. Así también desde Policía Local de Calvià pudo localizar a un conductor se dio a la fuga después de tener un accidente de tráfico que no causó heridos. Los agentes cumplimentaron la ficha de valoración de daños causados.