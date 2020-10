La autopsia descarta que la mujer búlgara que falleció la pasada semana junto a un hombre dentro de un coche en Peguera, hubiera tomado droga, como inicialmente sospechaban los investigadores de la Guardia Civil. El estudio del cadáver de la mujer de 37 años no apreciaba ningún resto de sustancia estupefaciente. Los médicos decidieron remitir las muestras a un laboratorio de Barcelona, para que se realice un estudio más profundo. Hasta que no se reciban los resultados de estas nuevas pruebas no se dará el caso por cerrado, si bien la hipótesis que está cogiendo más fuerza entre los investigadores es que la pareja de la víctima llamado Mariano A.G., exmilitar español de 36 años de edad, disparó a traición con su escopeta a la mujer y posteriormente se suicidó. Los investigadores están recabando información sobre los allegados de estas dos personas para determinar qué tipo de relación mantenían, ya que algunas personas han señalado que en las últimas semanas dicha relación se había visto resentida por una serie de problemas.

El suceso fue descubierto el pasado jueves por la tarde, cuando a un testigo le llamó la atención la presencia de un vehículo aparcado junto a la gasolinera de Peguera. Al acercarse descubrió la presencia de dos personas muertas en el interior y junto a los cadáveres apareció una escopeta. Si bien en un principio no se descartó la posibilidad de un suicidio pactado, a medida que fueron avanzando las investigaciones se apuntó a que el hombre primero mató a su pareja y después decidió quitarse la vida. El hombre había adquirido la escopeta unos días antes de utilizarla. Contaba con licencia de armas.

Una de las hipótesis que se barajó durante la investigación es si el exmilitar pudo facilitar algún tipo de sustancia estupefaciente a la mujer. Sin embargo, el resultado inicial de la autopsia ha descartado esta tesis, al no detectar en el cuerpo de la víctima ningún rastro de droga.