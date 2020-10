Un incendio localizado en un cuadro eléctrico ha causado grandes desperfectos esta madrugada en la sala de conciertos es Gremi, en el Polígono de Son Castelló de Palma. La rápida intervención de los Bombers de Palma evitó que el fuego se extendiera, aunque las llamas han destruido la instalación eléctrica y el interior del recinto ha quedado afectado por el humo. En el momento del siniestro la sala había cerrado ya sus puertas, y no se han registrado daños personales.

Según informan fuentes de los Bombers de Palma, el fuego se ha detectado sobre la una y media de la madrugada, cuando un testigo alertó de que veía una humareda salir de las ventanas del primer piso de la nave, en la calle Gremi Porgadors del polígono. Al lugar han acudido varias dotaciones de los Bombers, que han comprobado que el fuego se había localizado en un cuadro eléctrico en el interior del local, y se había extendido por las tuberías de PVC de la instalación eléctrica y el aire acondicionado, provocando una gran humareda. Los bomberos lograron sofocar las llamas tras una hora de trabajo y evitaron que la estructura de la nave quedara afectada. Los primeros en llegar al lugar fueron dotaciones de la Unitat d’Intervenció Immediata (UII) de la Policía Local, que habían comprobado que el local estaba vacío y no había daños personales. Al parecer había cerrado sus puertas esa noche a la una de la madrugada.

Desde es Gremi informan que las actuaciones previstas para hoy y para mañana quedaban suspendidas. “Sentimos comunicar que en la madrugada de ayer se produjo un incendio localizado y fortuito en nuestras instalaciones”, reza el comunicado de la empresa que gestiona la sala.

“Gracias la instalación contraincendios que activa la alarma, a los usuarios de los locales de ensayo de Es Gremi, que nos pusieron sobre aviso, y a la rápida intervención de del equipo técnico de Es Gremi, a los bomberos de Palma y policía local este incidente se ha circunscrito solo a nuestra instalación eléctrica, sin que se hayan producido desgracias personales. Así mismo, al tratarse de una instalación critica, hemos interrumpido nuestras actividades durante el día de hoy”, prosigue el comunicado de la sala.

“Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para poder restablecer el suministro eléctrico. Esperamos que nuestros usuarios de los locales de ensayo puedan utilizarlos en la próximas 24 horas y que el resto de servicios esenciales, especialmente al Centro de Formación y Cafe Club, estén operativos a partir del martes”.

“También queremos agradecer a todos los compañeros del sector y todas las personas el cariño y el apoyo que nos están demostrando en estos momentos”.

Es Gremi puede presumir de ser uno de los templos musicales de la isla. Cuenta con tres salas de conciertos, la más grande con capacidad para 1.200 personas, y 66 locales de ensayo. Desde 2019 también cuenta con un centro de formación que incluye una Escuela de música en la que se imparten hasta 18 disciplinas diferentes, otra de Djs y una tercera de iluminación y sonido.

Ubicada en el Polígono de Son Castelló, Es Gremi tomó el testigo de la Assaig, otra sala que dejó huella en Palma y que se ubicaba en el mismo lugar. A lo largo de su historia, que se remonta a dos décadas atrás, por su escenario han desfilado figuras internacionales y nacionales, desde Marky Ramone a Joe Satriani, pasando por Pee Wee Ellis o Chenoa, por citar solo algunos nombres destacados.

Es Gremi es una de las salas que ha resistido la embestida de la pandemia. Junto al Shamrock del Passeig Marítim ha seguido programando música en directo en estos tiempos de incertidumbre, con un sector, el musical, que no deja de reclamar ayudas urgentes. "No concebimos la música sin los directos, así que seguiremos abriendo aunque sea inviable económicamente. Nosotros no cerramos, nos tendrán que cerrar", advertía su gerente, Pepe Bauzá, pocos días antes de la gran concentración que tuvo lugar en la plaza Major de Palma, y en otras muchas ciudades españolas, el pasado 17 de septiembre.