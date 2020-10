Cinco años de prisión por apuñalar a su vecino durante una discusión en Manacor

Los hechos ocurrieron hacia las cinco de la tarde del pasado 14 de septiembre de 2019 en un edificio de la calle Artà, en Manacor. El hombre condenado, de 37 años, se enzarzó en el rellano de la escalera de su domicilio con una vecina. «Me dan igual tu marido y tus hijos, os voy a matar», espetó a la mujer.

Tras esta riña, el acusado y uno de los hijos de su vecina se enfrentaron en una nueva pelea. Tras un intercambio de insultos y golpes, el procesado amenazó de muerte a su rival, de 35 años. «Te voy a matar, te mato», le dijo. Y acto seguido le asestó una puñalada en el abdomen con una navaja. Un hermano de la víctima corrió a auxiliarle, sujetándolo y separándolo del agresor, que se marchó a su casa.

Varias patrullas de la Policía Local de Manacor y la Policía Nacional acudieron al lugar al ser alertadas de lo ocurrido. La víctima fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde estuvo tres días ingresada por las heridas sufridas. Tardó casi un mes en recuperarse.

Los policías localizaron y detuvieron al acusado, que siguió amenazando a gritos a sus vecinos. «Cuando salga lo voy a matar y me voy a venir con vosotros con razón. Lo mato, lo voy a rajar, me da igual lo que me pase», bramó. El acusado permanece desde entonces en prisión preventiva por orden judicial.

La fiscalía le acusó de un delito de homicidio en grado de tentativa y reclamó para él una condena de nueve años de prisión y una indemnización de 3.934 euros para la víctima por las lesiones y las secuelas.

El acusado depositó en el juzgado el dinero para resarcir al perjudicado. Ayer, tras el pacto alcanzado entre su abogado y el fiscal, aceptó una condena de cinco años de prisión. Al concluir la vista, hizo uso de su derecho a la última palabra. «Estoy de acuerdo [con la condena]. Estoy arrepentido y pido perdón», dijo. Tras el juicio, la Policía Nacional lo trasladó de nuevo al centro penitenciario de Palma.