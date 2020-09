La joven de Ibiza sufre un trastorno pero es consciente de sus actos

La joven que mató a su novio en Eivissa sufre un trastorno de personalidad, pero es plenamente consciente de sus actos, según explicaron ayer en el juicio una médico forense y una psiquiatra. “Tiene rasgos de impulsividad, pero entiende lo que hace y las consecuencias. No tiene alterada la percepción de la realidad”, sentenciaron. La forense que practicó la autopsia a la víctima señaló que recibió un navajazo que le perforó el corazón, una herida “mortal de necesidad”, y que no tenía lesiones defensivas. Las partes mantuvieron sus posiciones en los informes finales: la fiscalía la acusa de homicidio, la acusación particular le imputa un asesinato y la defensa sostiene que fue un homicidio imprudente. El jurado popular recibió ayer el objeto del veredicto y empezó a deliberar.