Una de cal y otra de arena para la joven que mató a su novio a navajazos en Ibiza. Un testigo ha afirmado hoy en el juicio haber visto cómo Sandra S.F. apuñaló a José Eloy Vicent al apartarlo cuando él intentaba sujetarla. “Ella se lo quitó, hizo un aspaviento y le dio en el pecho. Lo apartó para que no la cogiese”, ha declarado un vecino que presenció la agresión desde la ventana. El compañero de piso de la pareja, por su parte, ha incidido en que ella era “muy celosa” y espiaba las llamadas que él recibía, lo que provocó la discusión que desembocó en el crimen. Un exnovio de ella ha afirmado que cuando él cortó la relación, la acusada le amenazó con un cuchillo y se autolesionó. “Podría haber sido yo el chico ese”, ha dicho refiriéndose a la víctima.

En la segunda sesión del juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia de Palma dos vecinos, residentes en el mismo piso, han narrado la agresión que presenciaron desde su casa en la mañana del 29 de enero de 2019 en es Codolar, en Sant Josep. “Vi que ella apuñalaba las ruedas del coche y acto seguido salió él a la calle. Ella estaba muy alterada y chillaba. Se fueron diciendo cosas. El chico se acercó y ella se lo quitó y le dio en el pecho. Ella lo apartó para que no la cogiese, hizo un aspaviento y le dio en el pecho”, ha detallado este testigo. Según su versión, tras la agresión la joven “desapareció” y él quedó tumbado, con “mucha sangre en el pecho”. El otro hombre que presenció los hechos ha sido menos preciso: “Vi a la chica pinchar las ruedas del coche. Al rato, salió él y ella huyó al pinar. Él se giró, se tocó el pecho y cayó al suelo a plomo”, ha narrado. “No puedo precisar si él llegó a tocarla”, ha dicho.

El tribunal ha escuchado también a un amigo de la familia de Vicent, que había alquilado una habitación a la pareja y convivía con ellos cuando ocurrieron los hechos. Según ha dicho, aquella mañana discutieron porque ella había cogido el móvil de él. “Devolvió una llamada perdida y contestó una mujer. Era una clienta del restaurante donde él trabajaba como repartidor”, ha contado. Pese a estas explicaciones, la chica se alteró. “Dijo: Cualquier día le pincho el coche y me suicido”. Este testigo ha afirmado que no era la primera vez que ella actuaba así, espiando el teléfono de su novio. “Le miraba el móvil y decía cosas raras. Era muy celosa. Un poco burra y rarita. Es rara y tiene mala leche, pero nunca me imaginé que pasaría algo así”, ha asegurado el hombre, que pese a todo considera que “eran una pareja normal”.

Un exnovio de la procesada ha contado que ella le amenazó con un cuchillo cuando la dejó tras cuatro meses de relación. “Podría haber sido yo ese chico. Una noche discutimos porque ella decía que iba a matar a sus compañeros de trabajo. Le dije que se fuera de mi casa, cogió un cuchillo y dijo que iba a matarme. Entonces llegó mi hermano y ella se rajó los brazos y las piernas. No denuncié porque no quería juicios, solo que se fuera de mi vida”, ha explicado.

Los padres de la acusada, cabizbaja durante toda la sesión, han contado que ella les llamó tras agredir a su novio. “Le he dado con un cuchillo”, les dijo. La encontraron, junto a los policías y guardias civiles que la buscaban, escondida en unos matorrales. Ambos han explicado que Sandra S.F. tuvo problemas de comportamiento en el colegio y llegó a recibir tratamiento psicológico. Cuando empezó en el instituto, “cambió de la noche a la mañana” y empezó a consumir drogas “por culpa de las malas compañías”. Sobre la relación de su hija con la víctima, la madre ha sentenciado: “Entre ellos no veía nada raro. A ella la veía feliz y enamorada de Eloy”.

El juicio continuará mañana con la declaración de los peritos. La fiscalía pide para la acusada 12 años de cárcel por homicidio, la acusación particular reclama 20 años por asesinato y la defensa, cuatro años y tres meses por lesiones en concurso con un homicidio imprudente.