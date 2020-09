Semana negra: La mascarilla no es obligatoria en bicicleta

Hace ya dos meses que el Govern impuso las nuevas restricciones para tratar de frenar la pandemia, entre las que destacaba la obligatoriedad de usar mascarillas en la calle. En esa misma instrucción se especificaba que quedaban liberadas de esta obligación las personas que practicasen deporte. La ambigüedad de la norma planteó de inmediato problemas a la Policía. Por ejemplo, en qué situación quedaban las personas que se desplazan en bicicleta por el interior de pueblos y ciudades. Una aplicación estricta de la norma implicaría que todos aquellos que no usan la bicicleta por deporte deberían llevar mascarilla. Pero a la hora de imponer sanciones, los agentes se encontraban siempre con la misma respuesta. Los ciclistas manifestaban que estaban haciendo deporte. ¿Cómo distinguir al deportista del paseante? ¿Si lleva pantalón le sancionamos y si lleva mallas no? En un ejercicio de cordura la Policía Local de Palma ha decidido unificar criterios y considerar que todos aquellos ciclistas que se impulsan sin motores eléctricos y otras ayudas están practicando deporte, por lo que no están obligados a llevar la mascarilla. Otra cosa es que muchos de ellos la mantienen por voluntad propia, que tampoco está de más.