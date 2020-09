El terremoto por las impactantes imágenes de ancianos desatendidos, atados a una silla o comiendo solos a pesar de su incapacidad captadas por una extrabajadora en la residencia DomusVi Jardines de Llíria continuó ayer con numerosas replicas. La Fiscalía anunció que va a abrir diligenciasde investigación de oficio "ante la gravedad de las imágenes de la residencia de ancianos de Llíria", DomusVi Jardines de Llíria, adelantadas este miércoles por Informativos Tele 5 y publicadas también por Levante-EMV.

Algunos familiares también decidieron retirar a los internos del centro para mayores tras conocer el contenido del video. Es el caso de Isabel Díaz, la hija del anciano que sufrió una caída, quien aseguró a los periodistas a las puertas de la residencia que sentía "rabia e impotencia" y que en absoluto entendía "cómo se puede hacer eso a un ser humano. Hay cosas que se pueden entender, un abandono puntual porque no dé abasto el personal, pero lo sucedido no. Me lo llevo -en referencia a su progenitor- a un hospital y, en función de lo que me digan los médicos actuaré, si está desnutrido o tiene algún golpe actuaré. Tengo claro que denunciaré, eso ha sucedido, no sabemos quién es el responsable, pero estos señores no se atan solos, hay falta de socorro", aseguró la mujer a la agencia Efe.

Posibles medidas legales

Las familias que siguen con los residentes internos en el centro también han decidido organizarse para estudiar si emprenden medidas legales. Todos desconocían que se estuvieran produciendo la presunta falta de atención o supuestos maltratos. Pero tienen claro que quieren pelearán para que sus familiares estén bien atendidos sin el menor resquicio de dudas. Este miércoles por la tarde se reunieron una docena ante la comisaría de la Policía Nacional de Russafa en la calle Zapadores en una improvisada rueda de prensa en la que mostraron su malestar e inquietud por los familiares que siguen viviendo en la residencia.

También contaron detalles de su experiencia en el centro con sus familiares. Los nietos de un residente explicaron que su abuelo logró escaparse del centro por una puerta que estaba rota. "Aún estamos esperando que el centro nos dé explicaciones". Otras familiares relatan contínuos problemas con la ropa de cada residente, quejas contínuas sobre la calidad de la comida, falta de higiene al encontrarse a familiares en las visitas con sus necesidades hechas encima o, incluso, que la residencia les ha cobrado medicamentos que están incluidos en la Seguridad Social, entre otras quejas.

Las trabajadoras y trabajadores de empresa de la residencia DomusVi Jardínes también leyeron este miércoles un comunicado, a las puertas del centro, para mostrar su coprensión por «la preocupación de las familias de nuestros residentes y las compartimos». Aunque acto seguido defendieron su trabajo y dedicación a las personas que atienden. "En este centro trabajamos profesionales de los cuidados y cuando se pone en duda el buen hacer que se está haciendo, se pone en duda nuestra profesionalidad y nuestra dedicación a los residentes. Y no se corresponde a la realidad. Ninguno de nosotros hemos desatendido a los residentes o hemos actuado de manera poco diligente. Nos duele que nuestro trabajo esté manchado por estas imágenes. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos acusan en unos terminos tan crudos y dolorosos como se ha hecho".

Sobre las imágenes conocidas el martes, los trabajadores aseguran que "no se corresponden con la actividad diaria del centro, porque los mayores están cuidados con la máxima diligencia y profesionalidad que se espera. Estamos al lado de sus mayores y estamos al lado de sus familias. Compartimos su preocupación por lo sucedido. Y estamos tranquilos porque podemos garantizar que tratamos a los residentes con el máximo respeto. Trabajamos con personas y es nuestra responsabilidad y vocación", concluyeron.

Por último, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aseguró que está en contacto con el Ayuntamiento de Llíria y ofrecerá "colaboración máxima" si alguna de las familias quiere trasladar a su pariente de la residencia DomusVi de esta localidad a otra plaza pública disponible: "Que se pongan en contacto con el ayuntamiento y nosotros lo facilitaremos al máximo", indicó el director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, Enric Juan.

Respecto a la investigación abierta tras la difusión de las imágenes de la exempleada, ha recordado que ya había incoado un expediente sancionador sobre esta residencia ante denuncias previas de los familiares, que está en su última fase y en el que se ha propuesto una multa de 174.000 euros a la empresa.