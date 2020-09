View this post on Instagram

Detenido un joven tras publicar en redes sociales cómo conducía a más de 200 km/h, bailando y soltando las manos. La investigación se inició a raíz de un mail recibido en el correo de atención al ciudadano redesabiertas@policia.es #SomosTuPolicía #delito #coche #story #stories #policianacional