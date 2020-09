La Audiencia de Pontevedra envía a prisión al presunto narco Santórum para cumplir 2 años por revelación de secretos

La Audiencia de Pontevedra prepara el auto de ingreso en prisión del presunto narco vilanovés Juan Carlos Santórum, que este domingo se entregó en los juzgados de Vigo y quedó en libertad hasta que esta mañana fue detenido por la Policía Nacional en el garaje del edificio de la Audiencia Provincial, donde pretendía comparecer de forma voluntaria.

Juan Carlos Santórum ingresará previsiblemente en las próximas horas en la prisión pontevedresa de A Lama para cumplir dos años y 3 meses de prisión por un delito de revelación de secretos. Cuando el vilanovés se presentó ayer en el juzgado de guardia de Vigo con su abogada, Carmen Ventoso, en la base de datos solo constaba una requisitoria de ingreso en prisión, de la Sección Cuarta de Pontevedra, desde el viernes 4 de septiembre.

Fue ese día cuando se le notificó a Juan Carlos Santórum un auto de la propia Sección Cuarta en el que se desestimaba su petición de suspensión de la condena hasta que el Tribunal Constitucional no respondiese a su petición de amparo, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Es decir, el viernes pasado se le notifica que no se suspende su condena y desde la Sección Cuarta, ese mismo día, se mete la requisitoria en el sistema judicial. Cuando el domingo Santórum se presenta en la guardia de Vigo, entienden en el juzgado que "por cuestiones de tipo legal" desde allí no lo pueden enviar a prisión, según información facilitada por el TSXG.

A primeras horas de la mañana de este lunes fue detenido por la Policía Nacional en el garaje de la Audiencia de Pontevedra cuando llegaba acompañado de su mujer para comparecer en la Sección Cuarta. El arresto ha sido comunicado ya a la Sala que gestiona el mandamiento de ingreso en prisión. Las mismas fuentes indican que del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, que instruye la causa de los 4.500 kilos de cocaína del "Karar", que supuestamente iban a ser descargados por el grupo de lancheros atribuído a Santórum, no consta ninguna requisitoria contra él en la base de datos consultada el domingo por la guardia de Vigo.