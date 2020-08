Controlado el incendio en Ibiza

El Institut Balear de la Natura (Ibanat) ha dado por controlado a las 11.30 horas de este domingo el incendio forestal originado ayer por la tarde, sobre las 15.30 horas, en sa Talaia de Sant Antoni. Finalmente, las llamas han afectado, aproximadamente, 5,7 hectáreas de pinar.



Según ha informado el Ibanat en su cuenta oficial de Twitter, en las labores de extinción de hoy están participando efectivos de la conselleria balear de Medio Ambiente, del parque insular de bomberos de Ibiza y profesionales de Emergencias del 112 de Baleares.





El meu agraïment als prop de 60 efectius de tots els organismes, que des d'ahir treballen intensament per extingir l'#IFSaTalaia a Sant Antoni de Portmany. El foc s'ha controlat (nivell 0) i ha afectat aprox. 5,7 hectàrees de pinar. Continuen les tasques de control. pic.twitter.com/6C3J1skyOH — Francina Armengol (@F_Armengol) August 23, 2020

En cuanto a la investigación de las causas de este suceso,, ya que se observaron al menos dos focos en la zona afectada.Además, según el alcalde del(que se encontraba ayer por la tarde en el puesto de mando situado en Can Coix para seguir las tareas de extinción de las llamas), se sospecha que no fuera un hecho fortuito porque un vecino vio "movimientos de algún coche por la zona, pero son sospechas que no se han confirmado".En cuanto a la actuación de anoche de los efectivos del parque insular de Ibiza, participaron en las labores de extinción del fuego 15 bomberos, 2 nodrizas, 2 bombas rurales y 3 vehículos ligeros., quedando solo un nodriza con dos bomberos y varios agentes del Ibanat como medida preventiva.Durante la noche, los bomberos hicieron tres relevos y hoy, a las 9:30 horas,Por otro lado, el esfuerzo de los profesionales antiincendios que participan en las labores de extinción del fuego de sa Talaia de Sant Antoni también ha sido reconocido por la presidenta del Govern balear Francina Armengol , quien ha felicitado en sus redes sociales a todos los efectivos.