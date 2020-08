Piden una multa para dos turistas británicos por pegar a un policía en Ibiza

La Fiscalía pide una multa de 3.440 euros para dos turistas británicos, identificados como A.A. y D.G., acusados de resistencia a los agentes de la autoridad, ya que, según explica la fiscal en su escrito de acusación, se negaron a colaborar con la Policía Nacional durante una identificación en el barrio de la Marina, en Eivissa, llevada a cabo en la madrugada del 10 de agosto. Además, la Fiscalía acusa a uno de ellos de un delito de lesiones por la presunta agresión a un policía, por la que le pide una indemnización de 175 euros. Los encausados, por su parte, niegan los hechos y afirman que fueron víctimas de una "conducta racista".

El juicio por esta causa debería haberse celebrado el martes en Eivissa, pero la ausencia de un testigo provocó su suspensión y aplazamiento, lo que provocó el enfado de los denunciados, ya que ambos viajaron expresamente desde Londres para asistir a la vista oral.

"No quisimos alcanzar un acuerdo porque no hemos hecho nada. Ser negros no nos convierte en delincuentes", explicaron ambos a Diario de Ibiza en la sede judicial. En su opinión, su color de piel motivó que les pidieran la documentación y posterior detención durante sus vacaciones en la isla.

Según el relato de los hechos que recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, sobre las 2.20 horas del 10 de agosto, los dos turistas se negaron "en reiteradas ocasiones a facilitar su documentación" cuando les fue requerida y uno de ellos agredió a un policía, causándole lesiones. Cuando los agentes procedieron a la reducción de dicho turista, el otro, "con ánimo de evitar dicha reducción, se lanzó sobre otro agente, pero no le causó lesiones". Finalmente, fueron arrestados.

Los dos británicos aseguraron que simplemente se asustaron cuando vieron a los policías correr hacia ellos y, según su versión, un agente agarró por el cuello a uno de ellos "sin ningún motivo".

"No sé si nos confundieron con otras personas, pero nosotros no habíamos hecho nada y les grabamos para tener pruebas de lo que nos estaban haciendo. Nos detuvieron porque nos negamos a borrar el vídeo, contaron los encausados.