Maden Baier y Mike Geldermann: "Muchos turistas no sabían que tenían que llevar la mascarilla todo el tiempo"

Policías alemanes destinados en Mallorca. Estos dos agentes germanos han realizado patrullas mixtas en la isla acompañando a efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en Platja de Palma, Paseo Marítimo o en las calles del centro como grupos operativos ante cualquier contingencia que pudiera afectar a las personas de su país

Los policías alemanes Maden Baier y Mike Geldermann, de Renania del Norte- Westffalia, han sido los primeros agentes germanos en participar en el programa 'Comisarías Europeas'. Han actuado como un grupo operativo en las patrullas mixtas con agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Una de sus principales misiones han sido derribar las barreras idiomáticas y que los servicios policiales sean más accesibles a los turistas de su país. Este año han tenido que actuar con el condicionamiento de las medidas excepcionales por el coronavirus.

P ¿Cómo ha sido la toma de contacto en Mallorca?

R Ha supuesto una forma muy diferente de trabajar. Los alemanes se han alegrado mucho de vernos aquí. Es muy importante que haya policías que hablen su idioma y les puedan atender en su lengua. Ha habido una respuesta muy positiva de muchas personas. Estamos muy contentos con la experiencia.

P ¿Cuáles han sido las consultas más frecuentes que les han hecho sus compatriotas relacionadas con el coronavirus?

R En primer lugar nos preguntaron qué hacíamos aquí. Luego muchos no sabían que tenían que llevar la mascarilla en la calle todo el tiempo. En Alemania no es así. Una vez que les explicamos que aquí sí era obligatorio llevarla en la vía pública no había más problemas. Se la ponían y ya está.

P Además de recordar a los turistas alemanes el uso de la mascarilla, ¿qué otras misiones han tenido que hacer?

R También les hemos ayudado a poner denuncias. Es una ventaja cuando atiendes al turista alemán en su idioma porque está mucho más relajado y es más fácil que colabore.

P ¿Los turistas alemanes siguen creyendo que Mallorca es un destino seguro a pesar del coronavirus?

R Sí. En general, sí. No ha habido quejas de personas que critiquen la falta de seguridad en Mallorca. Hay diferencias en la forma de trabajar en Alemania y en España y les hemos explicado qué era lo que tenían que hacer aquí para adaptarse a los protocolos y a las denuncias.

P ¿Qué ambiente se respira en el Balneario 6 de la Platja de Palma? ¿Está la gente enojada por no encontrar la calle del Jamón y los biergarten como estaban otros años?

R Hay gente que está triste, pero lo tratan de pasar lo mejor que pueden y tratan de adaptarse a la actual situación del coronavirus. En realidad todos estamos tristes ahora con lo que está pasando y estamos deseando que pase esto cuanto antes.

P A la hora de trabajar con los agentes de la Policía Nacional, ¿qué es lo que más han compartido y cuáles son las diferencias más significativas que han encontrado en el funcionamiento de uno y otro Cuerpo?

R Hay protocolos de actuación distintos. Pero nos han enseñado mucho del trabajo de aquí. Cómo actúan los policías en la calle en España es diferente que en Alemania. Creo que esto es positivo para ambos conocer estas formas distintas de funcionamiento.

P Cuando vuelvan a Alemania después de haber estado patrullando en Mallorca tendrán que hacer cuarentena. ¿Cómo llevan ustedes y sus compatriotas el aislamiento al regresar a su país después de haber estado en la isla?

R Estar en cuarentena al volver a tu país es algo que a nadie le gusta. Pero esto no ocurre solo en España. Es algo que está pasando ahora en todo el mundo y somos conscientes, y la mayoría de turistas alemanes también lo son, de que hay que hacerlo para evitar más contagios por coronavirus durante el regreso.

P ¿Cuánto tiempo han estado patrullando en Mallorca? ¿Creen que ha sido suficiente?

R Hemos estado solo dos semanas. No se ha podido estar más tiempo. El año pasado estuve cuatro semanas en Eivissa con la Guardia Civil. Creo que era mejor, pero ahora hay que adaptarse a la actual situación y con los problemas que genera la pandemia.

P ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de su trabajo en Mallorca?

R Este año ha sido todo un poco especial. Había muchos locales que estaban cerrados al público por el coronavirus. Una parte importante del trabajo ha sido vigilar el horario de cierre de locales. Y esto está claro que no ocurría otros años.

P ¿En los protocolos de actuación habéis encontrado alguna diferencia sustancial entre Alemania y España?

R Cuando te entregan el carné de identidad, por ejemplo, figura siempre el nombre de los padres y eso se hace constar en la denuncia. En Alemania, no es importante el nombre de los padres al identificar a alguien y al recoger la denuncia.

P ¿Habéis apreciado muchas diferencias en el comportamiento de los alemanes en Mallorca y el que mantienen en Alemania?

R Sí. Es distinto. Pero este año la gente estaba más tranquila y triste. De todas formas ha sido mejor al estar nosotros aquí. Estaban más tranquilos al poder expresarse en su idioma.