Un acusado de matar al gato en Manacor dice que lo atropelló un coche

Uno de los jóvenes acusados de maltratar un gato hasta la muerte en Manacor asegura que el animal fue atropellado por un coche, según el testimonio recogido por Manacor Comarcal, que no lo identifica. El joven relata que el sábado, después de una cena, regresaban a casa por la calle Artà a eso de las dos y media de la madrugada y vieron un gato por medio de la calle. Según explica, uno de ellos trató de cogerlo y subirlo a la acera para que no le atropellaran, pero el animal se asustó, le arañó y lo dejaron. En ese momento, "pasaron dos coches, uno de ellos un Seat Ibiza blanco, atropelló al pobre gato". De inmediato, salió un vecino de una casa próxima, y les increpó, asegurando que les había visto matar al gato. El joven sostiene que decidieron marcharse, pero él mismo y otro compañero optaron por regresar para no dejar al animal en medio de la calle. Allí les esperaba el vecino, que les reprendió de nuevo y depositó el gato en un contenedor. Para entonces, ya había avisado a la policía que los detuvo y los mantuvo en el calabozo hasta las cinco de la mañana. El joven reconoce que él mismo y su otro compañero dieron el nombre de los otros dos amigos que iban con ellos, a los que que también tomarán declaración. Por último, apunta que el vecino que les acusa de matar al gato "puede incurrir en un delito de falsedad".

Al trascender la noticia, el PP dió de baja a los dos detenidos, Joan C.P., de 19 años que formó parte de las listas al Congreso y Damià Alexandre D.N., de 21, que fue en las listas populares al Ayuntamiento de Palma. Al igual que el Ayuntamiento de Manacor, el Partido Animalista (PACM) anunció ayer que se personará en la causa. En un comunicado, el partido aseguró que prepara su personación para "reclamar en los tribunales una condena ejemplar" y lamentó que "quienes dañan y matan animales lo hacen porque saben que son impunes ante la ley". La pena máxima por maltratar un animal está en 18 meses.