Consternación por la muerte de Fernando Garfella

La muerte de Fernando Garfella ha provocado una gran consternación entre aquellos que lo conocían y en las diversas organizaciones con las que colaboró. Mallorca Blue y Terra Ferida, entre otros, han expresado su gran pesar por redes sociales. La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, también ha hecho llegar su pésame a través de las redes.



Garfella murió el pasado domingo, a los 31 años, durante una inmersión en aguas del Mediterráneo que tanto amaba y disfrutaba. Fotografió y filmó numerosas veces la biodiversidad del mar de las islas y es considerado el mejor camarógrafo submarino de Balears. Varias personalidades baleares, conocidos y amigos han mostrado mensajes de cariño y pésame en las redes sociales por la pérdida de Garfella el pasado domingo:



La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha expresado su pésame a la familia y amigos de Garfella, en una publicación en redes sociales



És tan trist. Gràcies Fernando per la teva sensibilitat, pel teu amor a la mar i per lluitar per la conservació. Mallorca en necessita molts com tu https://t.co/6O8QFiVTUV