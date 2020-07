Multa de 3.000 euros a un conductor sin carné y drogado por una peligrosa fuga en Palma

Un joven fue condenado ayer por conducir drogado y sin carné, saltarse un control, huir de la Policía a lo largo de varios kilómetros y atacar a un agente tras estrellarse contra un muro en Palma. Tras reconocer los hechos, aceptó pagar 3.000 euros en multas y la prohibición de sacarse el permiso de conducir durante 14 meses por cuatro delitos diferentes. El sospechoso, de 25 años, acumula ya al menos siete sentencias por circular sin haber obtenido jamás el permiso.

Los hechos ocurrieron hacia las once de la mañana del 16 de mayo de 2018. El acusado, como admitió ayer ante la magistrada, iba al volante de un Seat Leon por la calle General Riera. Allí se topó con varios agentes de la Policía Nacional, que le dieron el alto porque la placa de matrícula de la parte trasera no se veía. El conductor no se detuvo, sino que aceleró y golpeó una de las puertas del coche patrulla.

El acusado se dio a la fuga a gran velocidad y los agentes fueron tras él en una peligrosa persecución, en la que participaron cinco patrullas y que se prolongó a lo largo de unos siete kilómetros por la Vía de Cintura hasta el camino de Can Palou, junto a la carretera vieja de Sineu. Allí, el joven perdió el control del coche y acabó estrellándose contra un muro de piedra de una vivienda.

Tras el accidente, uno de los policías se acercó al acusado para detenerlo. El procesado, lejos de amilanarse, se abalanzó contra el agente y le causó lesiones en un brazo antes de ser reducido y detenido. Tras su arresto, fue sometido en Son Espases a una prueba de consumo de drogas que dio positivo en cocaína. Además, los funcionarios comprobaron que no había obtenido jamás el carné de conducir, delito por el que ya había sido condenado seis veces. El joven quedó en libertad provisional al día siguiente.

La fiscalía imputó al procesado cuatro delitos de conducción bajo la influencia de drogas y sin carné, resistencia y lesiones, con la atenuante de embriaguez y la agravante de reincidencia. El joven acumula un largo historial delictivo y había sido condenado ya seis veces por conducir pese a no tener carné. El ministerio público solicitó para él penas que sumaban un año y dos meses de prisión y una multa de 600 euros, así como una indemnización de 250 euros para el policía al que atacó, que tardó una semana en recuperarse de las heridas.

La fiscalía y el abogado defensor, Toni Vidal, alcanzaron ayer un acuerdo de conformidad que rebajó notablemente la condena del acusado. El pacto llevó al ministerio público a reducir a la mínima expresión las penas: cuatro multas que suman 3.040 euros. El joven no podrá además sacarse el permiso de conducir durante los próximos 14 meses y deberá abonar 200 euros al agente de la Policía Nacional lesionado.

El acusado compareció ante la magistrada encargada del caso en un juzgado de lo penal, donde dio el visto bueno al acuerdo y aceptó pagar estas sanciones económicas tras declararse autor de los cuatro delitos. La jueza dictó sentencia en ese mismo momento, por lo que ya es firme.