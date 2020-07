Detenido por amenazar a trabajadores de un supermercado de Palma y robar un zumo

Un sujeto irrumpió el pasado sábado en un supermercado de Palma haciendo caso omiso a las medidas higiénicas obligatorias de prevención del coronavirus. Tras amenazar a los empleados, cogió un zumo de naranja y se dispuso a abandonar el establecimiento sin pagar. Los trabajadores le retuvieron. A continuación, agentes de la Policía Nacional le detuvieron por un presunto delito de robo con violencia.

El incidente ocurrió sobre las dos y media de la tarde en un supermercado del barrio palmesano de Son Anglada. Un joven de 24 años se dispuso a entrar en el establecimiento sin impregnarse las manos de gel hidroalcohólico para evitar el contagio de la Covid-19.

Al percatarse de su acción, los trabajadores se lo recriminaron y le comunicaron que no se le permitía el acceso si no cumplía con el protocolo de higiene establecido. El individuo no hizo el menor caso y se adentró en el local, cogió un zumo y se fue sin pagar. Además, empezó a proferir gritos e insultos contra trabajadores y clientes.

Los empleados le recriminaron la acción y le retuvieron en el parking y el sujeto levantó el puño en modo amenazante. Tras avisar a la Policía Nacional, una patrulla se personó poco después en el local. A continuación, los agentes detuvieron al joven por un presunto delito de robo con violencia e intimidación.