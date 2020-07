Dos hombres, condenados a dos años de cárcel por violar por turnos a una menor

Dos hombres fueron condenados ayer a dos años de cárcel por violar, uno tras otro, a una adolescente de 15 años en un coche aprovechando que estaba ebria tras pasar la noche de fiesta en Magaluf, en Calvià. Los acusados, de 26 y 35 años, reconocieron los hechos durante el juicio celebrado en la Audiencia y se declararon autores de un delito de abuso sexual con dos atenuantes por haber indemnizado a la víctima y el retraso del proceso judicial. Lo hicieron tras alcanzar un acuerdo con la fiscal, que rebajó su petición inicial de once años de prisión para cada uno de ellos y considera que no está probado que supieran la edad real de la chica. Uno de los procesados ingresó ayer mismo en prisión al tener otras condenas pendientes, mientras al otro se le suspende la pena y no será encarcelado.

Los hechos, según el relato acordado por las partes, ocurrieron en la noche del 4 de julio de 2015. Los dos chicos, uno de los cuales era amigo de la familia de la víctima, y la menor quedaron para salir de fiesta y se fueron a Magaluf. Estuvieron en varios locales hasta que la adolescente empezó a marearse por el alcohol consumido y pidió a los acusados que la llevaran a su casa, en Palma.

Los tres regresaron a la ciudad en el coche de uno de los chicos. Pero de camino al domicilio de la chica, el vehículo se desvió. Acabó en una zona apartada que no ha podido ser concretada, donde uno de los hombres desnudó a la víctima y la penetró, pese a que ella le decía que no quería mantener relaciones sexuales. Cuando el coche reanudó la marcha, el otro condenado violó también a la víctima en los asientos traseros.

El turismo se dirigió entonces a la vivienda de la víctima, donde los dos hombres dejaron a la chica en el portal y tocaron el timbre de su casa. El padre la encontró recostada en la pared, sin zapatos, mareada y completamente ebria.

La adolescente no acudió a ningún hospital, por lo que no se emitió ningún parte de lesiones, y denunció los hechos un mes y medio después. Para entonces, uno de los hombres había denunciado que la familia de la menor estaba extorsionándole, exigiéndole dinero a cambio de no acusarle de haberla violado. Finalmente, la adolescente denunció la agresión sexual y la supuesta extorsión quedó archivada.

La fiscalía imputó inicialmente a los acusados un delito de abuso sexual a menor de 16 años, por el que pedía sendas condenas de 11 años de cárcel y 6.000 euros para la perjudicada. Ayer, el ministerio público, los abogados defensores y la acusación particular, ejercida por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), alcanzaron un acuerdo de conformidad. Los dos hombres se declararon autores de un delito de abusos sexuales, excluyendo la edad de la víctima al no estar probado que supieran que era menor. Los acusados han indemnizado ya con 1.500 euros a la víctima, por lo que se aprecia la atenuante de reparación del daño. El pacto incluye también una rebaja de la pena por el tiempo que la causa judicial estuvo paralizada. Ante la conformidad de los procesados, el tribunal dictó sentencia, que ya es firme.