Balance del estado de alarma: 23.800 propuestas de sanción, 3.000 multas confirmadas y 477 detenidos

Las Fuerzas de Seguridad del Estado y los cuerpos de Policía Local impusieron 23.800 propuestas de sanción a ciudadanos de las islas por quebrantar las medidas de confinamiento durante los 98 días en el que ha estado en vigor el estado de alarma. De ellas 3.000 se han traducido en multas que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros y 477 personas fueron detenidas por reiteración en los quebrantamientos. La delegada del Gobierno, Aina Calvo, ha manifestado esta mañana que no tienen la percepción de que se haya producido un aluvión de recursos, como vaticinaban algunos juristas que consideraban que estas sanciones podrían ser inconstitucionales. "Aunque son datos que podremos valorar en los próximos meses", comentó.

Aina Calvo ha presentado esta mañana el balance de Delegación del Gobierno sobre el estado de alarma, que finalizó el pasado domingo tras 98 días en vigor. Calvo destacó el gran esfuerzo realizado por las Fuerzas de Seguridad del Estado, las Policías Locales, las Fuerzas Armadas y otras instituciones para "velar por el cumplimiento de las normas con el objetivo de proteger y salvar vidas", durante la fase crítica de la pandemia del coronavirus, y que les obligo a dar respuesta a numerosas demandas y a adaptarse a "una normativa muy cambiante".

Las cifras son mareantes. Durante estos casi cien días la Delegación del Gobierno ha atendido 180.000 solicitudes de información de ciudadanos, la mayor parte para aclarar dudas sobre actividades que podían estar permitidas o no. Los distintos cuerpos policiales han controlado más de 500.000 personas y 460.000 vehículos. En los aeropuertos fueron inspeccionados más de 2.000 vuelos, con 34.000 pasajeros de entrada y otros tantos de salida. Un total de 2.673 viajeros que entraron en las islas han tenido que realizar una cuaerentena de dos semanas y 65 fueron obligados a volver de inmediato a sus países de origen por no tener justificado el desplazamiento. La Policía Nacional y la Guardia Civil atendieron 12.821 consultas de mujeres relacionadas con casos de violencia de género. Los cuerpos policiales realizaron también más de 3.000 asistencias en residencias de personas mayores, viviendas aisladas, vigilancias de instalaciones críticas y escoltas a convoys cargados con material sanitario.

La delegada del Gobierno alabó el elevado nivel de cumplimiento de la ciudadanía de las medidas de restricción del movimiento impuestas por el estado de alarma y destacó que las infracciones se referían a "una minoría". Hizo también un llamamiento a no bajar la guardia con el fin del estado de alarma. "No debemos actuar con miedo, pero sí con prudencia", declaró Calvo. "El riesgo existe y es necesario estar alerta, pero también es importante recuperar la normalidad. Debemos aprender a convivir con este menómeno, normalizando conductas como llevar mascarillas o mantener distancia social". La delegada del Gobierno hizo un llamamiento especial a la gente joven, después de que este fin de semana se hayan detectado aglomeraciones en botellones. "Cuando uno es joven se siente ajeno a estos riesgos, pero es necesario que mantengan el autocontrol, y vamos recurrir a las Fuerzas de Seguridad para evitar estos actos festivos que no están autorizados".