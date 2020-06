Perros contra la pandemia: Covid-19 olfateada en veinte segundos

Perros contra la pandemia. La adiestradora suiza de perros Beatrice Alessia Lupin, residente en Mallorca, sostiene que sus tres animales pueden detectar el coronavirus en pocos minutos con la misma fiabilidad que un test PCR. Sus canes solo necesitan muestras de orina infectada con la Covid-19 para potenciar su entrenamiento

Beatrice Alessia Lupin está segura: los nuevos héroes en la crisis de la Covid-19 en Mallorca podrían ser Kenya, Mona o Boy. En lugar de utilizar pruebas complicadas y experimentos científicos, los tres podrían determinar rápidamente quién ha contraído el virus y quién no gracias a su buen olfato. Los tres son perros de trabajo, entrenados en la detección de diversas sustancias. Y si dependiera de su propietaria, pronto deberían centrarse por completo en el nuevo virus. Pero esto requiere la ayuda de la población.

Han pasado tres años desde que este nativa suiza se mudó de Francia a Mallorca. Cuando se instaló en la isla, estaba con su muy joven pastor alemán Mona y su pequeño pastor belga de cuatro años, Boy. Desde enero de este año, el pastor Kenya también forma parte de la manada. "Todos ellos no solo provienen de líneas de trabajo establecidas, sino que también están dispuestos a identificar el virus", afirma Lupin. Ella misma tiene años de experiencia con animales en general y en el entrenamiento de perros en particular. "Mi padrastro era veterinario, yo misma tengo un diploma en acupuntura veterinaria ", indica. Además, participó en la capacitación de perros olfativos y guardianes en Francia con un entrenador de perros policiales.

"Mi objetivo era fundar una empresa aquí, en Mallorca, con la que utilizar a mis perros para la búsqueda de moho o chinches", dijo Lupin. Pero luego vino la Covid-19, y el problema era que al menos temporalmente había pocas pruebas disponibles. Detectar el virus en el cuerpo de una persona lleva horas, y a veces días, hasta obtener un resultado. "Los perros adiestrados pueden determinar si una persona está infectada o no en menos de veinte segundos", dice Lupin.

Esta mujer de 49 años no está sola en su afirmación. Durante semanas, se han realizado investigaciones internacionales sobre si los perros y cómo pueden reconocer la Covid-19. El más importante de estos estudios lo ha realizado la Universidad de Helsinki. La gerente del proyecto, Anna Hielm-Björkman, ya ha anunciado los primeros resultados. "Es fantástico ver lo rápido que los perros han aprendido a reconocer el nuevo olor", dijo Hielm-Björkman a Deutsche Welle. Después de un corto tiempo, los animales tenían identificada orina del SARS-CoV-2 infectada de manera casi tan fiable como una prueba PCR común.

También equipos de investigadores en el Reino Unido. Francia y los Estados Unidos se están formulando esta pregunta. La configuración experimental es siempre similar: los perros rastreadores huelen muestras de orina de personas sanas y enfermas. Tan pronto como reconocen las muestras de las infecciones por coronavirus, reciben una recompensa.

Los canes detectan enfermedades



No es nuevo que los perros puedan detectar enfermedades: se ha demostrado científicamente durante años que pueden olfatear ciertos tipos de cáncer o malaria. La fiabilidad es de hasta el 98 por ciento. Todavía no se ha demostrado si también es posible una tasa de aciertos similarmente alta con el coronavirus. Beatrice Alessia Lupin ya está segura: "Los perros no están equivocados, reconocen las muestras infectadas de inmediato", dice. "Un pastor alemán tiene hasta 240 millones de células olfativas, un ser humano solo cinco millones".

Los que dudan señalan que es probable que los virus sean inodoros. "Pero atacan varios órganos del cuerpo, y esto crea un olor que se puede detectar en la orina", dice Beatrice Alessia Lupin, quien ha estado en contacto cercano con microbiólogos y virólogos en las últimas semanas. Anna Hielm-Björkman de la Universidad de Helsinki sospecha que son ciertos estos cócteles moleculares tras los olores, que permiten a los perros reconocer tanto algún tipo de cáncer como la Covid-19, pero aún no se sabe exactamente qué es.

Un primer artículo sobre este tema apareció hace unos días en El País , pero en España no se ha planteado aún la posibilidad de usar perros para la detección de la Covid-19. No hay estudios aquí, y no se sabe nada sobre operaciones específicas. A Beatrice Alessia Lupin le gustaría cambiar eso. "Mis perros están listos, pueden buscar en condiciones difíciles, como con fuertes vientos. Una situación de laboratorio es muy fácil para ellos", destaca. El factor decisivo es el entrenamiento continuo para que el animal no solo reconozca lo que olfatea, sino que también lo muestre de manera indubitada.

Para probarlo, Kenya, Mona y Boy deben de ser entrenados. "Necesito urgentemente muestras de orina de personas que se hayan sometido a una prueba de PCR que haya resultado positiva de Covid-19 en los últimos diez días y que actualmente se encuentren en cuarentena", dice Beatrice Alessia Lupin. Solo hace falta que los infectados aporten una muestra de orina y ponerlo frente a sus perros. "Es inofensivo para humanos y animales", subraya. Una veintena de muestras positivas podrían ser suficientes para el entrenamiento de estos canes. Mona, Boy y Kenya podrían usarse en Mallorca para detectar la infección después de tres o cuatro semanas de entrenamiento sin ningún problema. "Por ejemplo, poco antes de la salida de cruceros, al registrarse en los hoteles o en el aeropuerto", propone.