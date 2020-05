Denuncian a cuatro pasajeros en Ibiza y Menorca por viajes no justificados

La Guardia Civil denunció ayer a cuatro pasajeros en Ibiza y Menorca por no estar justificado su viaje y no cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tres de los viajeros fueron detectados en las terminales de origen, por lo que no se les permitió el embarque. De esta manera, se evitó que tuvieran que ser retornados. Todos ellos fueron propuestos para sanción por desobediencia.

En Ibiza, la Guardia Civil levantó un acta administrativa por desobediencia en el aeropuerto a una mujer que pretendía viajar en avión hacia Palma sin motivo justificado. No se le permitió el embarque en el vuelo. Otra pasajera fue denunciada en el puerto de Ibiza cuando trataba de desplazarse en barco hacia Formentera sin causa justificada. Y un hombre fue propuesto para sanción por viajar en ferri desde Formentera a Ibiza sin poder acreditar el motivo del trayecto, por lo que luego fue retornado a Formentera.

En Menorca, la Guardia Civil también denunció a un pasajero en el aeropuerto de Maó y no permitió que embarcara en un avión con destino a Barcelona al no estar justificado el viaje.

La Policía Nacional y la Guardia Civil continúan con los controles de seguridad en puertos, aeropuertos y carreteras del archipiélago. El aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, registró ayer la llegada de 290 pasajeros, mientras que otros 242 salieron de Mallorca en los 12 vuelos que operaron, según los datos de la Guardia Civil. De los tres vuelos internacionales que ayer llegaron a Palma que son controlados también por Policía Nacional y Sanidad Exterior, 53 personas tendrán que pasar el periodo de cuarentena de 14 días.

Por su parte, el aeródromo de Ibiza ayer recibió 49 viajeros en un vuelo de entrada y otros 69 abandonaron la isla en un vuelo de salida. El aeropuerto de Menorca contabilizó ayer a 54 personas que llegaron y 48 se marcharon de la isla en cuatro vuelos programados.

Respecto a los controles realizados ayer en las carreteras y otros puntos de la vía pública en Balears, los agentes identificaron a cerca de 4.500 personas y 2.400 vehículos. La Guardia Civil identificó a la gran mayoría de conductores en los puntos de vigilancia activados en las islas.

Por último, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con las Policías Locales del archipiélago, levantaron ayer 175 actas administrativas por desobediencia en Illes Balears por incumplimiento de las restricciones acordadas en el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma. Del total de las infracciones detectadas, 73 tuvieron lugar en Palma, 43 en Eivissa, 5 en Ciutadella y otras 5 en Maó, según los datos facilitados por la Policía Nacional.

La Guardia Civil denunció la pasada madrugada a cinco hombres que se encontraban pescando desde tierra en el puerto de Palma fuera del horario permitido. Los agentes actuaron a requerimiento de la Policía Portuaria de Palma. Los cinco ciudadanos fueron propuestos para sanción por realizar la actividad de pesca deportiva fuera del horario establecido para ello.

La Guardia Civil también ha denunciado en los últimos días a varios ciudadanos que han acudido a comprar a supermercados acompañados de varias personas. Se recuerda que solo se permite realizar la compra a personas solas, excepto si van acompañadas de menores que no se puedan quedar solos en el domicilio o de personas discapacitadas.

Por otro lado, los agentes prosiguen con los servicios de auxilio. La Guardia Civil de Tráfico escoltó ayer de nuevo a los vehículos que transportaban material sanitario desde la terminal de carga del aeropuerto de Son Sant Joan a varios almacenes de la ciudad. Las patrullas acompañaron a los camiones con 29 toneladas de material sanitario.

La jornada de hoy se está desarrollando sin incidencias significativas en el archipiélago, salvo casos excepcionales. La Delegación del Gobierno en Illes Balears agradece la colaboración de la ciudadanía a lo largo de estas semanas y hace un llamamiento a la responsabilidad para el cumplimiento de las recomendaciones sociosanitarias. Es fundamental mantener la distancia interpersonal de dos metros, evitar las aglomeraciones y seguir con las medidas de higiene de lavarse las manos con agua y jabón con asiduidad, en especial al regresar a casa.