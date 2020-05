Impiden la entrada a Mallorca a dos pasajeros procedentes de Alemania porque su viaje no estaba justificado

Impiden la entrada a Mallorca a dos pasajeros procedentes de Alemania porque su viaje no estaba justificado B. Ramon

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impidieron ayer la entrada en Mallorca a dos pasajeros de dos vuelos internacionales procedentes de Alemania por no estar justificado su viaje y no cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Los agentes detectaron a uno de los viajeros en un vuelo de por la mañana y a otro, por la tarde. Los funcionarios policiales les levantaron un acta y estas dos personas fueron retornadas a Alemania.

La semana pasada la Guardia Civil denunció a otros siete pasajeros, cinco en Palma y dos en Maó, por viajar a Mallorca y Menorca sin motivo justificado. Tres de los viajeros detectados en Son Sant Joan procedían de Eivissa y los otros dos, de Barcelona, mientras que las dos personas denunciadas en Maó habían volado desde Palma.

La Policía Nacional y la Guardia Civil continúan con los controles de seguridad en puertos, aeropuertos y carreteras del archipiélago durante el estado de alarma. El aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, registró ayer la llegada de 332 pasajeros, mientras que otros 364 salieron de Mallorca en los 20 vuelos que operaron, según los datos de la Guardia Civil. De los seis vuelos internacionales que ayer llegaron a Palma que son controlados también por Policía Nacional y Sanidad Exterior, 62 personas tendrán que pasar el periodo de cuarentena de 14 días. El sábado fueron 21 los pasajeros en cuarentena y el viernes, 42.

Por su parte, el aeródromo de Eivissa ayer recibió 102 viajeros en tres vuelos de entrada y otros 109 abandonaron la isla en tres vuelos de salida. El aeropuerto de Menorca contabilizó ayer a 44 personas que llegaron y 42 se marcharon de la isla en cuatro vuelos programados.

Respecto a las infracciones administrativas detectadas ayer, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el apoyo de las Policías Locales del archipiélago, levantaron 114 actas administrativas por desobediencia en Balears por incumplimiento de las restricciones acordadas en el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma.

Del total de las denuncias interpuestas, 56 tuvieron lugar en Palma y otras 8 en Eivissa, según los datos facilitados por la Policía Nacional. Estas cifras, que se corresponden con el séptimo día en el que Mallorca, Eivissa y Menorca entraron en la fase 1, suponen un significativo descenso respecto a las propuestas de sanción contabilizadas en días anteriores. Durante todo el periodo de estado de alarma, el archipiélago ha registrado más de 21.300 propuestas de sanción.

En referencia a los controles realizados ayer en las carreteras y otros puntos de la vía pública en Balears, los agentes identificaron a cerca de 3.500 personas y 1.500 vehículos. La Guardia Civil identificó a la gran mayoría de conductores en los puntos de vigilancia activados en las islas.

Por otro lado, los agentes continúan con los servicios de auxilio. El pasado sábado por la mañana, la Guardia Civil de Tráfico escoltó a los vehículos que transportaban más de 19 toneladas de material sanitario desde el aeropuerto de Son Sant Joan a un almacén en un polígono de Palma.

La jornada de hoy se está desarrollando sin incidencias relevantes en el archipiélago. La Delegación del Gobierno en Balears agradece la colaboración de la ciudadanía a lo largo de estas semanas y hace un llamamiento a la responsabilidad para el cumplimiento de las recomendaciones sociosanitarias. Es fundamental mantener la distancia interpersonal de dos metros, evitar las aglomeraciones y seguir con las medidas de higiene de lavarse las manos con agua y jabón con asiduidad, en especial al regresar a casa.