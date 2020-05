Gabriel Fornés: "Solo podemos esperar una posible fuga"

Gabriel Fornés, padre de Paula Fornés, se mostró ayer sumamente consternado por el auto del juez en el que consideraba que no se debía decretar aún el ingreso en prisión de Renata G. "No puedo entender que se haya dictado una sentencia dos veces y que no se cumpla. Solo tenemos que esperar que se produzca una posible fuga", subrayó en declaraciones a Diario de Mallorca.

"Si fuera el caso (una fuga de la condenada antes de ingresar en prisión) ¿cómo nos comeríamos eso?", se cuestionó ayer el progenitor de la adolescente atropellada mortalmente por la conductora ebria el 24 de junio de 2018 en sa Ràpita durante la Nit de Sant Joan.

"La situación es muy anormal y no sabemos cómo afrontarla", reconoció ayer Gabriel Fornés. "Solo queremos que termine todo este proceso y darle carpetazo", recalcó el padre de Paula.

El progenitor de la víctima explicó que esta circunstancia les está afectando anímicamente. "Pierdes las fuerzas y es muy doloroso", abundó. "Nosotros tenemos muy claro nuestra pérdida. Lo que no podemos entender es que no se cumpla una sentencia que ya ha sido dictada dos veces. Es ilógico", insistió.

A raíz de la trágica muerte de Paula Fornés, tras ser atropellada por una conductora ebria, sus padres emprendieron una batalla para lograr un endurecimiento de las leyes para penalizar este tipo de homicidios imprudentes. Algo que finalmente consiguieron.

Su lucha les llevó incluso a acudir al Parlamento Europeo, en Bruselas, para que se dictaran medidas que impidieran a una persona ebria ponerse al volante.

Durante su alocución en la Cámara comunitaria, el tío de Paula hizo hincapié en la importancia que supondría implantar en todos los coches un detector del nivel de alcoholemia al ponerse al volante.

Este dispositivo bloquea el arranque y no permite que una persona conduzca un volante si el nivel de alcohol que presenta supera el máximo permitido. "No hay que inventarlo, porque esto ya existe", clamaron ante los diputados europeos. De generalizarse en todos los coches, consideran que nunca se repetiría una muerte similar a la de Paula.