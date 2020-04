Doce denuncias por incumplir las normas de los paseos con menores

Los cuerpos policiales de las islas levantaron el martes una docena de actas de sanción por incumplir las normas que regulan el paseo de los niños. Se trataba de casos en los que los dos progenitores habían salido a acompañar a sus hijos, por utilizar las zonas comunes no permitidas como parques infantiles, o por no respetar la distancia de seguridad de dos metros respecto a otras personas. La Policía y Guardia Civil prosiguen con la campaña de control para garantizar el confinamiento, que el martes se saldó con once detenidos por desobediencia –la mayoría de ellos reincidentes– y 480 propuestas de sanción. El pasado fin de semana fue denunciada una mujer que conducía por la autopista de Llucmajor bajo los efectos de la marihuana y con el carné y la ITV caducados.

De la docena de infracciones relacionadas con los paseos de los niños detectadas en Balears el martes, la mayoría se registraron en Palma. Desde Delegación del Gobierno se recuerda que los niños solo pueden ir acompañados por uno de sus padres, solo pueden salir una vez al día entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche, un máximo de una hora y a un máximo de un kilómetro de sus casas.

Por lo que respecta a los once detenidos por desobediencia en las islas, la mayoría eran reincidentes, que contaban con varias denuncias anteriores por saltarse el confinamiento. Uno de ellos era un hombre de 62 años que iba en coche con otra persona por las Avenidas de Palma, los dos en los asientos delanteros y sin guardar ninguna medida de seguridad. Había sido denunciado en cuatro ocasiones anteriores. En Eivissa fue arrestado también un hombre de 45 años que molestaba de forma reiterada a los clientes y empleados de un supermercado.

Motoristas de la Guardia Civil de Tráfico denunciaron el pasado fin de semana a una conductora a la que interceptaron en la autopista de Llucmajor. Cuando los agentes se acercaron para averiguar los motivos por los que había salido notaron un fuerte olor a marihuana en el coche. Al examinar el vehículo encontraron 30 cogollos de marihuana en su interior. La mujer fue sometida al test de detección de drogas, que dio positivo. Fue multada por conducir bajo la influencia de la droga, por posesión de droga, incumplir las limitaciones de movimiento del estadode alarma, y por circular con el permiso de conducir y la ITV de su coche caducados.