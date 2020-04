Segunda jornada de salida con niñas y niños sin incidencias graves en Balears

La segunda jornada en la que niñas y niños menores de 14 años han podido salir a la calle a pasear acompañados de un adulto que convive con ellos se está desarrollando con normalidad en Balears. Según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto ayer domingo como hoy, hasta el mediodía, no se han registrado incidencias graves. Los agentes detectaron ayer una mayor afluencia de gente en determinados puntos del archipiélago como en las playas y los paseos, pero la inmensa mayoría de la ciudadanía está cumpliendo con las medidas acordadas, salvo algún caso excepcional.

La Policía Nacional y la Guardia Civil, con el apoyo de las Policías Locales, continúan informando en la vía pública a las madres y padres de los menores y siguen recordándoles las medidas que deben adoptar durante los paseos. Los agentes realizaron ayer estas funciones de concienciación a las familias a través de megafonía y también entrevistándose con los adultos. Los funcionarios policiales están sensibilizando a los progenitores y divulgando la regla de los cuatro 1: las niñas y niños tienen que ir acompañados de 1 adulto, pueden salir 1 vez al día entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche, preferiblemente en horas de sol, el paseo debe de ser de 1 hora y a una distancia límite de 1 kilómetro de casa.

Una gran parte de las madres y padres está demostrando su responsabilidad y compromiso social con las restricciones acordadas durante el estado de alarma. No ha habido que lamentar ningún incidente relevante en relación a las salidas de los menores para pasear. Los agentes ayer detectaron situaciones puntuales en las que tuvieron que intervenir como el caso de dos progenitores juntos que acompañaban a sus hijos o bien varios niños que interactuaban entre ellos sin respetar la distancia de seguridad de dos metros. Los funcionarios policiales también actuaron al localizar a varios grupos de personas en un mismo espacio público sin guardar la distancia de seguridad o bien al detectar a menores que se bañaban en el mar. Ante estas situaciones, los agentes informaron a los ciudadanos del cumplimiento exacto de las normas a seguir durante los paseos.

En la playa de Porto Cristo, en Manacor, la Policía Nacional levantó ayer a primeras hora de la tarde tres actas administrativas por desobediencia a tres familias porque se estaban bañando varios niños en el agua y les reiteraron que no estaba permitida esta actividad.

Los agentes también continúan recordando a la ciudadanía que es fundamental mantener la distancia de seguridad de dos metros, no tocar superficies, no tocarse la cara, los ojos ni la nariz y seguir con las medidas de higiene de lavarse las manos con agua y jabón con asiduidad, especialmente al llegar a casa. También hay que evitar aglomeraciones y no se puede acudir a parques infantiles, espacios públicos recreativos, instalaciones deportivas ni zonas concurridas. Tampoco está permitido bañarse en la playa.

La Delegación del Gobierno en Illes Balears agradece la colaboración de la ciudadanía, en especial el esfuerzo de madres y padres haciendo cumplir el confinamiento de sus hijos en sus casas a lo largo de estas semanas y, al mismo tiempo, hace un llamamiento a la responsabilidad para el cumplimiento de las recomendaciones sociosanitarias en los paseos de sus hijos para que podamos continuar avanzando en la lucha contra la pandemia del coronavirus.