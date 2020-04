La Policía de Llucmajor contesta más dudas sobre el estado de alarma

La Policía Local de Llucmajor ha actualizado en su página de Facebook su cuestionario sobre dudas que les han hecho llegar los ciudadanos sobre el cumplimento de las normas impuestas por el estado de alarma.

En esta página recuerdan que la información que ofrecen se refiere la forma de actuar de la Policía Local de

Llucmajor: "No podemos responder por otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Aclaración sobre el RD y su interpretación:

El artículo 7 del RD 463/2020 (RD) establece que durante la vigencia del estado de alarma las

personas únicamente podrán circular por las vías y espacios públicos para una serie

determinada de actividades. El artículo 10 del citado RD establece que actividades podrán

realizarse.

El Ayuntamiento no es competente para dictar normas respecto al RD, a excepción de las propias

de su competencia (regulación del servicio de taxis, cortes de vías€), por lo que no puede regular

la apertura o cierre de actividades (punts verds, talleres, ferreterías€)

La Policía Local de Llucmajor, en cooperación y coordinación operativa con la Guardia Civil que

interviene en el término municipal, depende del Ministerio del Interior a efectos exclusivos de

lo relacionado con estado de alarma, y por este motivo y para evitar la inseguridad jurídica se

redactan estas consultas y respuestas.

En el Comité de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria Municipal está el Jefe de la Policía Local

que es el técnico que asesora que es lo que se considera que se puede hacer o no en función de

la información recibida desde los organismos competentes, al mismo tiempo que establece las

pautas de actuación homogénea de todos los policías locales de Llucmajor. Si alguien cree que el

criterio seguido no es el correcto y decide realizar acciones distintas a las previstas será

denunciado, que no significa que sea sancionado, ya que la Policía Local tampoco es competente

para instruir los expedientes sancionadores y su interpretación podría ser o no errónea.

Entendemos que puedan variar criterios sobre los iniciales, pero intentamos ajustarnos a las

distintas interpretaciones de las cuestiones planteadas en los distintos Ministerios y en la

Abogacía del Estado. Pedimos disculpas y comprensión.



1. En los bares y restaurantes ¿puede ir a recoger comida para llevármela a mi domicilio?

¿Qué hago?

De acuerdo con el artículo 10.4 del RD, se suspenden las actividades de hostelería y

restauración y se limita su servicio únicamente a la entrega a domicilio.

La venta presencial de productos de alimentación debe limitarse a los supuestos recogidos en

el artículo 10.1, esto es a aquellos establecimientos comerciales minoristas cuya actividad sea

precisamente la venta de alimentación y bebidas. La recogida en tienda, por tanto, solo puede

realizarse en los establecimientos comerciales minoristas autorizados por el artículo 10.1.

2. Pero si tengo un bar o un restaurante, ¿puedo elaborar comida para el servicio

exclusivo de entrega a domicilio?

La finalidad del RD es la de evitar la acumulación de personas y reducir los desplazamientos a

aquellos imprescindibles, en ningún caso entendemos que sea la de paralizar la actividad

económica, ni perjudicar al tejido empresarial, por lo que el servicio exclusivo de entrega a

domicilio puede realizarse.

No obstante, quien realice la entrega de comida tendrá que hacerlo cumpliendo la normativa

laboral y sanitaria.

3. Tengo una panadería y antes servía cafés a los clientes, ¿puedo continuar haciéndolo?

No. Si bien la panadería puede estar abierta, no se puede servir ningún producto para ser

consumido en el local.

4. ¿Pueden abrir los establecimientos de lavanderías con máquinas automáticas sin

dependiente?

El RD permite la apertura de "tintorerías y lavanderías", se considera que el sentido de dicho

precepto no es autorizar la apertura de estos establecimientos cuando no dispongan de

personal encargado que pueda garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene y

distanciamiento social necesarias a fin de evitar posibles contagios.

5. Aquellos trabajadores por cuentas ajenas o autónomos que se desplazan a su puesto de

trabajo o por servicio de alimentación a domicilio, ¿qué acreditación deben llevar?

No se ha regulado ninguna acreditación. Se recomienda llevar el modelo de la Orden

SND/307/2020 que estaba previsto para trabajadores por cuenta ajena y en el caso de

autónomos el alta censal.

6. Los comercios mixtos o integrados, conocidos como "Todo a 100", ¿pueden permanecer

abiertos al público para la venta, únicamente, de productos de aseo, higiene, limpieza,

droguería y papelería?

El RD, se suspende la apertura al público de todos los locales y establecimientos minoristas, a

excepción de los siguientes, que pueden permanecer abiertos: establecimientos comerciales

minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, €productos

higiénicos, prensa y papelería, €estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones,

alimentos para animales de compañía, €

Por ello, la venta directa de los productos no contemplados en este artículo queda prohibida

también en aquellos establecimientos por secciones que abran al público por vender los demás

productos que sí están permitidos. Dichos productos no permitidos sólo podrán venderse a

distancia, por internet o telefónicamente.

Así, los comercios conocidos como "Todo a 100" sólo podrán vender los productos que detalla

el Real Decreto y se reproducen arriba, y deberán cerrar el resto de secciones.

7. Aparte de tener tienda física vendo de modo telefónico y vía Facebook . El almacén está

a 30 kilómetros de mi casa. ¿Puedo ir al trabajo realizar los pedidos y enviarlos desde

el almacén?

El RD establece que el comercio por internet o telefónico está exceptuado de las medidas de

contención previstas en dicho artículo, motivo por el cual su ejercicio está permitido. Respecto

a los desplazamientos a los almacenes, estos no están expresamente prohibidos, por lo que

debe entenderse que están permitidos. Además, si el comercio por teléfono está permitido, los

desplazamientos necesarios para ello, tanto al almacén como el transporte al consumidor final

están permitidos. De lo contrario, no sería posible el ejercicio de dicha actividad, que el

mencionado real decreto permite seguir realizando.

8. Una papelería, ¿puede mantener libros? ¿Es necesario cerrar la sección de libros y

cuadernos contando que es un material cultural y de entretenimiento?, ¿Está

autorizado realizar fotocopias, principalmente de trabajos escolares ya que los niños

reciben trabajos de sus profesores?

El RD exceptúa de las limitaciones de venta al público a los establecimientos dedicados a la

venta de prensa y papelería, entendiéndose incluidos en esta última categoría los cuadernos.

Sin embargo, en este concepto no se entienden incluidos los libros, ya que la excepción no los

recoge expresamente.

Además, si bien es cierto que no existe una norma única que defina como tal los productos de

primera necesidad a los que hace alusión el RD sí se puede tratar de concretar este concepto

partiendo de otras normas tales como, en el ámbito del comercio interior, el Real Decreto

367/2005, de 8 de abril, por el que se desarrolla el artículo 17.3 de la Ley 7/1996, de 15 de

enero, de ordenación del comercio minorista, y se definen los productos de alimentación

frescos y perecederos y los productos de gran consumo. En esta disposición no se incluyen

tampoco los libros entre los productos de gran consumo no alimentarios, por no considerarse

"productos fungibles de compra habitual y repetitiva por los consumidores y que presenten

alta rotación" al mismo nivel que el papel o los periódicos por ejemplo.

En consecuencia, la venta de libros únicamente puede realizarse durante la vigencia del estado

de alarma por modalidades a distancia, sí permiten que continúe funcionando el comercio por

internet, telefónico o correspondencia.

Por otro lado, y visto el artículo 9.2 del RD, que prescribe que durante el período de suspensión

se mantengan las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y en línea

siempre que resulte posible, la realización de fotocopias se considera permitida en aras al buen

funcionamiento de la actividad educativa a distancia.

9. En relación con los comercios minoristas ¿Se puede trabajar dentro del establecimiento

con este cerrado?

El RD suspende "la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas", pero no

limita la actividad en el interior del establecimiento, que habrá de limitarse al resto de la

prestación laboral, profesional o empresarial característica que sea posible dentro del

establecimiento (esto es, con excepción de la venta al público), pues lo dispuesto en el artículo

10 ha de conjugarse con lo establecido en el artículo 7 del mismo texto legal, que en sus letras

c), y d) permite únicamente la circulación por vías de uso público, para c) Desplazamiento al

lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, y d) Retorno al

lugar de residencia habitual. Tal como se ha dicho, no se pretende destruir el tejido

empresarial, ni dificultar la actividad generadora de economía.

10. Si las ferreterías no pueden abrir al público, ¿cuál es la solución ante problemas

urgentes en el hogar? Como roturas de cisternas de WC, roturas de cerraduras, fugas

de agua, etc., o simplemente cuando se fundan las bombillas.

Los servicios de reparaciones están permitidos en caso de servicios de mantenimiento y

reparación de averías urgentes.

11. ¿Puede un jardinero ir a un chalet a trabajar o puede un albañil hacer una reforma en

un chalet?

Conforme a lo dispuesto en el RD la prestación de servicios tales como los servicios de

jardinería no se encuentra suspendida, si bien hay que tener en consideración las limitaciones

de la libertad de la circulación de las personas, garantizando, además, la seguridad del personal

trabajador y de su clientela.

En cuanto a las obras, con la finalización del RDL 10/2020, que limitaba la construcción, no se

permite la realización de obras en viviendas habitadas si no se puede garantizar el contacto

entre los trabajadores y las personas ajenas a la obra. Si es una zona que no vaya a comunicarse

con personas ajenas (por ejemplo una reforma de una piscina con entrada independiente) si

podrá hacerse.

12. Entonces, los "Punts Verds" pueden estar abiertos, ¿no?

Pues no. Aunque sea petición expresa del Alcalde y competencia suya la apertura, no tendría

sentido ya que los profesionales como los expresados en el punto anterior no pueden ir a

depositar ni restos de poda, ni restos de obra. En cuanto a los particulares no se les permite la

circulación para ir a los "Punts Verds" ya que no forma parte de las actividades permitidas de

los motivos para poder circular por las vías y espacios públicos. Igualmente, se recuerda que

una de las finalidades es la de evitar el número máximo posible de contactos, y no solo

contactos entre personas, sino también contactos con elementos que se hayan podido

depositar y estén contaminados.

Los "Punts Verds" no son en esencia un punto de recogida de residuos sólidos urbanos. Si algún

particular tiene materiales o restos de poda en su casa, tendrá que guardarlos hasta que los

"Punts Verds" puedan abrirse.

13. Mi consuegro es mayor y me ha pedido que le haga la compra y de paso que venga mi

mujer y hacemos una torrada, si ellos son matrimonio y pueden ir juntos en el coche,

¿pueden traerme la comida y hacer una torrada?

No. Si su consuegro es mayor y no puede valerse por sí mismo, pueden llevarle la comida, pero

no quedarse a comer con él a no ser que sea el cuidador. Por otra parte, sólo está permitida la

circulación de dos personas en un vehículo en ciertas actividades, la compra no es una de ellas.

La barbacoa tendrá que esperar, al igual que las reuniones entre vecinos o amigos para comer

o las fiestas en piscinas y zonas comunales de los edificios o chalets.

14. ¿Pueden venir a mi casa a reparar una tubería que se ha roto o puedo ir a casa de un

cliente a reparar una tubería que se ha roto?

Si, pueden ir a reparar averías urgentes.

15. ¿Puedo ir a un velatorio o al entierro o incineración de un fallecido?

Desde el lunes 30 de marzo, quedan prohibidos los velatorios y solo se permiten hasta un

máximo de tres familiares o allegados en el momento del enterramiento o cremación.

16. ¿Puedo ir a pasear con el perro?, ¿hasta dónde y cuánto puedo pasear?

No se trata de pasear al animal de compañía per se, se trata de sacar el perro para que haga sus

necesidades y, evidentemente, no hay que ir la familia.

Si tienes dos perros los tendrás que sacar juntos o hacer dos paseos, pero no podrás ir con otra

persona.

Recuerda que tienes que recoger los excrementos del animal y tirar agua, a ser posible diluida

con un poco lejía, en el lugar donde hizo sus necesidades. Es por medidas de seguridad

higiénica. No viene recogido en nuestra normativa municipal, es una petición de colaboración.

Actualizado a 31/03/2020

En cuanto al tiempo y la distancia, ya que parece que hay vecinos que no entienden bien el

concepto de "el tiempo imprescindible para que el can haga sus necesidades", se ha creído

conveniente, en Llucmajor, limitar la distancia a un máximo de 100 metros de su domicilio y

por lo tanto el tiempo máximo será el tiempo para recorrer esa distancia.

17. ¿Puedo dar de comer a la colonia de gatos?

Sólo podrás ir, de forma individual, si tienes acreditación del Ayuntamiento con las

restricciones que en el documento se indiquen.

18. ¿Pueden ir acompañadas las personas con problemas conductuales por la vías y

espacios públicos?

Está permitido que las personas con problemas conductuales puedan circular por las vías y

espacios públicos, acompañados de una persona y respetando las medidas sanitarias, para

evitar empeorar su patología por la situación de confinamiento.

19. Quiero poner música para animar a los vecinos, será música de los 80'/90', en horario

de tarde y máximo una hora, ¿puedo?

Aunque la iniciativa es buena, no, no puedes. Poner música como si fuera un tardeo significa

que a todos los vecinos les obligas a ir a "ese tardeo". No a todos les gusta la misma música. Si

te lo permitimos a ti tendremos que hacer lo mismo con quien quiera hacer tardeo de Heavymetal, Reggaeton, Flamenco€ e incluso que lo quieran hacer a la misma hora.

Por otra parte hay mayores, menores, personal sanitario, personal de seguridad€ que trabaja

con turnos y necesita descansar.

Y lo más importante, va a incitar a que se monten fiestas en zonas comunitarias.

Si quieres poner una o dos canciones para animar a los niños o una canción para alentar no hay

problema, discoteca, sea de la música que sea, no puedes.

20. Si no puedo poner música para todo el vecindario, ¿puedo hacer una fiesta en zonas

privadas? El Real Decreto solo habla de vías públicas.

No, no puedes. Por motivos de alarma sanitaria se ha de mantener la distancia social y no se

permiten concentraciones ni reuniones. No lo dice el Real Decreto, lo dice la Ley Orgánica de

Seguridad Ciudadana y la Ley de Protección Civil. Si lo haces te expones a que te denuncien.

21. Entonces, ¿puedo hacer la fiesta en mi casa?

No, todo el mundo en su casa. Si tu vecino de tu mismo edificio, sin circular por espacios

públicos, va a tu casa no nos enteraremos ahora, nos enteraremos cuando el confinamiento se

tenga que prolongar por contagios. No seas irresponsable, cada uno en su casa.

Actualizado a 31/03/2020

22. Voy a ser mamá y mi pareja no tiene carnet o no tenemos vehículo, ¿nos puede

acompañar el vecino?

Lo primero ¡enhorabuena!

No lo pongas en riesgo, no te pongas en riesgo. No.

Tienes otras alternativas. Si no viene una ambulancia puedes pedir un taxi, están obligados a

desinfectar los vehículos después de cada servicio.

23. Tengo que dar de comer a animales en el campo, ¿puede venir un acompañante

conmigo?

No, no es uno de los motivos justificados.

24. Tengo que recoger a un compañero de trabajo que no tiene carnet, ¿puedo hacerlo?

No se trata de parar la actividad, menos la esencial, pero dependerá de la situación. Se harán

las comprobaciones necesarias para garantizar que sólo existe esa posibilidad.

25. ¿Puedo hacer una mudanza?

No es una de las actividades permitidas a los particulares, pero si para las empresas de

mudanzas. Hecha la mudanza podrás ir a tu nuevo domicilio, pero no puedes ir de un domicilio

a otro.

26. Pero la empresa me cobra un dinero que ahora no puedo y el traslado lo puedo hacer

en mi vehículo y en un solo viaje, ¿puedo hacerlo?

La norma te permite ir a tu nuevo domicilio sin limitarte a que el vehículo tenga que ir vacío,

pero no podrás hacerlo acompañado.

27. Tengo a mi perro en una casa de campo, ¿puedo ir a darle de comer?

Si, puedes ir a alimentar a los animales, perros u otros, pero tendrás que ir solo.

28. ¿Puedo ir en bicicleta o hacer deporte?

Ir en bicicleta sí, si es exclusivamente por uno de los motivos que se permite la salida de su

casa, no para ir a pasear o hacer deporte. No se puede hacer deporte en espacios públicos. Lo

más seguro es que te denunciaran si vas con indumentaria de deporte y con una bicicleta que

no esté adaptada para hacer compra.

29. ¿Puedo ir a la ferretería, a la tienda de materiales de construcción...?

No si eres un particular, ya que no es uno de los motivos para circular por las vías y espacios

públicos. Cosa distinta es que seas mayorista y tengas que hacer compra para tu actividad.

Recuerde que está permitido el comercio por Internet o por teléfono y la entrega de productos

adquiridos por Internet.



30. El estanco donde voy además de vender periódicos tiene suvenir, lienzos€ ¿puedo ir

comprar esos bienes?

No, no te los pueden vender. Se abren los estancos, como cualquier otra actividad de las

permitidas, para la venta de los productos permitidos. Te expones y se expone a que los

sancionen.

31. ¿Puedo hacer una quema controlada?

No, están suspendidas de forma indefinida las autorizaciones desde el 17 de marzo.

32. ¿Puedo ir a comprar butano?

Lo correcto sería que el butano te lo traigan a tu casa, hay servicio a domicilio. En caso de

urgencia tendrás que justificar a qué suministrador más cercano de tu casa te diriges. Recuerda

que tienen horario reducido.

33. ¿Puedo ir a recoger a alguien al aeropuerto?

No, desde hoy, solo puede ir una persona en el vehículo. Hay excepciones justificadas como las

de las respuestas de la siguiente pregunta.

34. ¿Puede ir más de una persona en un vehículo?

No, solo puede ir una persona, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores,

mayores, o por otra causa justificada.

35. ¿Y en un taxi?

Evidentemente si sólo puede ir una persona, no podrá contarse al taxista. Ha de hacerse

individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores o por

otra causa justificada.

36. Hablando de menores, he visto imágenes en televisión donde se ven niños en un parque

y con la información de que el Gobierno permite que los niños salgan, ¿puedo llevar a

mis hijos menores al parque?

No, no puedes. No es una de las actividades permitidas.

Si tus hijos son menores y no tienen a nadie con quien quedarse, sí puedes, pero sé responsable

y si hay algún mayor en casa, que se queden en casa por su bien, por tu bien, por el de todos.

En cuanto a las personas mayores, si antes iban a comprar solas, ¿qué necesidad tienes de

acompañarlas? #QuédateEnCasa. Y si no puede hacer la comprar sin ir acompañado, ¿no

puedes hacerle la compra y que se quede en casa? Seamos responsables.

38. ¿Puedo cortar el césped de mi casa?

No hay recogida de poda. Si podas no podrás sacarla para que sea recogida.

39. ¿Puedo ir a la playa o a parques infantiles?

No, no es uno de los motivos para salir de casa... "pero es que voy a llevar el perro para que se

pasee por la playa y haga sus necesidades", no, no puedes ir, están prohibido animales en la

playa.

40. ¿Puedo ir a comprar?

Sí, siempre y cuando sea a uno de los comercios a los que no se limita la circulación de personas.

41. ¿Tengo que mover el vehículo si el tengo a la ORA?

Queda suspendido el servicio de ORA durante el tiempo en que dure el estado de alarma, así

como la Zona Azul. Continúan vigentes los cargas y descargas y otros reservas para

determinados vehículos.

42. ¿Puedo ir de un municipio a otro?

Sí, siempre y cuando sea por uno de los motivos por los que no se limita la circulación de

personas. Por ejemplo, vivo en Palma y trabajo en Llucmajor, puedo ir tranquilo. No se ha

limitado el espacio territorial, se ha limitado la circulación personal. Vivo en Llucmajor y voy a

comprar al súper de Alcudia, como que no.

43. ¿Puede tener la cafetería de un negocio abierta para sus empleados?

No, no hay distinción.

44. ¿Puedo ir a la oficina de atención al ciudadano de Llucmajor, s'Arenal o Bahías?

No, están cerradas. Se recomienda hacer uso de la administración electrónica.

45. ¿Puedo ir al mecánico?

Los talleres mecánicos pueden estar abiertos para garantizar las reparaciones de los vehículos

de servicios públicos, de transporte y de los particulares que los precisen para ir a su lugar de

trabajo. Podrás ir al mecánico y regresar a tu casa.

Pero recuerda, no te van a vender suministros.

46. Se me ha roto un grifo, ¿puedo ir a comprarlo?

Recuerda que el comercio minorista está cerrado. Hay comercio electrónico y por teléfono que

te lo pueden hacer llegar, al igual que están los profesionales que te lo pueden reparar. Esta

pregunta sirve para otras averías.

47. Tengo una citación judicial, ¿tengo que ir al juzgado?

Los juicios se han suspendido, pero deberá hacer la consulta a su abogado, procurador o al

propio juzgado. Dependerá de las diligencias a practicar.