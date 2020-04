Los cuerpos policiales abren 441 propuestas de sanción por incumplir el confinamiento

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con las Policías Locales del archipiélago, levantaron ayer 441 actas administrativas por desobediencia en Balears por incumplimiento de las restricciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Durante todo el periodo de estado de alarma, el archipiélago ha contabilizado más de 11.600 propuestas de sanción por desobediencia, según los datos del Ministerio del Interior. A nivel nacional, las denuncias interpuestas son más de 667.400.

La mayoría de las infracciones administrativas detectadas se debieron a personas que se encontraban en la vía pública sin causa justificada o bien no cumplían las restricciones acordadas y tampoco atendían a las indicaciones de los funcionarios policiales. En Palma, la Policía Nacional levantó siete actas ayer por la mañana a los clientes de un supermercado de la ciudad que no respetaban la distancia de seguridad y no atendían a los requerimientos del personal del establecimiento ni de los agentes. La Policía tuvo que intervenir a petición de los trabajadores del supermercado, quienes les alertaron de que varios clientes iban juntos a comprar en grupo y hacían caso omiso a sus indicaciones. Los agentes acudieron al local y procedieron a denunciar a siete personas por desobediencia.

Por su parte, la Guardia Civil también propuso para sanción a otras tres personas que se encontraban en la calle en Binissalem celebrando el santo de un vecino. Los agentes levantaron tres actas administrativas por vulnerar el confinamiento a dos hombres y una mujer por permanecer en la vía pública sin causa justificada. Los

tres ciudadanos se hallaban en la calle, junto al portal de otro de los vecinos, escuchando música, ya que celebraban el santo de uno de los residentes.

Por otro lado, los controles en puertos, aeropuertos y carreteras del archipiélago continúan hoy para evitar desplazamientos innecesarios durante el estado de alarma. Los agentes identificaron ayer a más de 7.600 personas y 6.100 vehículos en los diferentes puntos de vigilancia activados en las principales carreteras de Illes

Balears.

La jornada de hoy está transcurriendo sin incidencias en el archipiélago, salvo casos puntuales. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto con las Policías Locales, han detenido entre ayer y la madrugada de hoy a siete personas en Illes Balears, cinco en Mallorca y dos en Eivissa, por desobediencia a agentes

de la autoridad por incumplir las restricciones del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma.

La Delegación del Gobierno en Illes Balears agradece la colaboración de la ciudadanía durante estos días, pero advierte de que no podemos relajarnos en la lucha contra el coronavirus. Insiste en que el confinamiento es nuestra máxima protección frente a la pandemia, además de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.