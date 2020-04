... Y Marcos le pudo regalar su dibujo a la Policía Local

La perseverancia es un grado y el pequeño Marcos hizo gala de ella de una manera encomiable. El niño había hecho un dibujo de un policía y confiaba en podérselo entregar en persona en cuanto pasaran por su puerta, para agradecer su labor durante estos días de confinamiento por la alerta sanitaria del coronavirus. Cada día, a las ocho de la tarde, escuchaba las sirenas ulular y cogía su dibujo. El martes, por fin, hizo su sueño realidad. Una patrulla de la Policía Local de Palma acertó a pasar por su barrio y acudió presto a darles su dibujo. A cambio, los agentes le dieron un escudo. El pequeño desliz que cometió es que puso P.N., en alusión a la Policía Nacional, pero eran de la Local. En cualquier caso, el regalo fue aceptado de buen grado igualmente.

El animal como excusa



Durante estos días de prolongado confinamiento, los perros han sido utilizados como pretexto para burlar las restricciones de movimiento. Sin embargo, en Llucmajor, superaron todos los límites. Tras ser interceptadas varias personas sucesivamente en un control de la Policía Local, todas usaban el mismo pretexto: ir a dar de comer a los animales. El ardid quedó al descubierto. Todos estos indidividuos señalaron el mismo sitio. En realidad, se trataba de una comida muy concurrida que iban a celebrar en una casa de campo entre amigos. Todos querían acudir, pese a exponerse a una abultada multa por vulnerar las medidas de la alerta sanitaria.



Pizzas para el 112



Las telefonistas del teléfono de Emergencias del 112, en su inmensa mayoría son mujeres, han sido las grandes olvidadas hasta el momento de la alerta sanitaria del coronavirus. Estas profesionales han sido las que han canalizado buena parte de las llamadas desesperadas durante esta alerta sanitaria del Covid-19. Ante su sorpresa, alguien se acordó de ellas y de su labor en estos momentos extremadamente difíciles. Para trasladar esta gratitud de forma modesta, Pizzería Cabana's les hizo llegar pizza y refresco para reconocer su trabajo abnegado de estos días.



Con tique, pero sin compra



Mientras, entre los desaprensivos que han tratado de dar esquinazo al confinamiento hay un colectivo que sobresale entre los demás y que le debería dar una vuelta a su estrategia si pretende no ser descubierto. Se trata de aquellos que dicen que vienen de hacer la compra. Para ello, cuando son interceptados no dudan en enseñar un tique que supuestamente lo acredita. Olvidan un pequeño detalle: no llevan consigo ningún artículo que hayan comprado en el supermercado. Más allá de su incivismo por no contribuir a mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus, estos sujetos quedan doblemente en evidencia.



Comida para caballos



Una variante detetctada por la Policía Local de Llucmajor al interceptar a un conductor, que les dijo que iba a comprar comida para su caballo. Pero no acreditó tener ningún equino ni dónde estaba el animal que decía que iba a alimentar.