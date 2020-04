Alertan de la proliferación de bulos y estafas por internet durante pandemia

La Policía Nacional y la Guardia Civil en Baleares han alertado de la proliferación de bulos y estafas a través de internet en los últimos días durante el estado de alarma con ocasión de la COVID-19 y recomiendan consultar y difundir información solo de medios oficiales.

Aconsejan no difundir información que no provenga de canales y fuentes oficiales, no compartir mensajes que puedan generar alarma a la población y también recuerdan que la creación y difusión de noticias falsas puede tener consecuencias penales, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado.

Los especialistas en Delitos Tecnológicos y Telemáticos también han alertado de la ciberdelincuencia, que utiliza aplicaciones y cuentas maliciosas relacionadas con el coronavirus para llevar a cabo estafas on line y que usa la COVID-19 como excusa para acceder a los datos personales o bancarios de los usuarios.

Los agentes recomiendan prestar especial atención al remitente de los correos electrónicos recibidos, evitar abrir los documentos y archivos adjuntos sobre la COVID-19, recelar de solicitudes de datos de salud por internet, no descargar e instalar aplicaciones no oficiales relacionadas con el coronavirus y, ante la menor sospecha de haber sido víctima de una estafa, comunicar lo ocurrido a la entidad bancaria.

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil cuenta con un canal de comunicación ciudadana para la lucha contra la ciberdelincuencia, a través de la página ciberestafas@guardiacivil.org. Por su parte, la Policía Nacional dispone de la dirección mallorca.participacion@policia.es para atender a los ciudadanos afectados.

Por otro lado, en relación con el teletrabajo que muchas empresas han adoptado para hacer frente a la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y contener así el contagio de la pandemia, la Guardia Civil aconseja que se adopten medidas para garantizar la seguridad en los dispositivos utilizados.

Se recomienda que el sistema operativo y las aplicaciones estén correctamente actualizados, cambiar periódicamente las contraseñas y no utilizar una única para todo, implementar doble factor de autenticidad a los usuarios que realicen teletrabajo, disponer de un antivirus activo y no olvidar cerrar la sesión al terminar de trabajar.