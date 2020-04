Un sindicato critica que Cort solo permita llevar a los policías mascarillas quirúrgicas

Una instrucción de servicio dictada el pasado miércoles, día 15, por la prefectura de la Policía Local de Palma por la que se recuerda a toda la plantilla que, durante el servicio, no está permitida la utilización de medidas de protección personal no suministradas por el cuerpo, ha desatado la polémica. El sindicado CSIF, ha criticado esta medida y afirma que, en la Policía Local, "no se trabaja con las suficientes medidas de seguridad".

Desde el departamento de Seguridad Ciudadana, no obstante, recuerdan que las mascarillas quirúrgicas y los guantes de látex que se reparten se corresponden con las medidas indicadas desde el ministerio del Interior, a través del Cuerpo Nacional de Policía, como la dotación reglamentaria para efectuar servicios policiales, ya que el ministerio de Sanidad no considera a los policías como personal de riesgo.

No obstante, en la misma instrucción de servicio criticada se indica que, en el caso de que los agentes deban intervenir directamente con personas sospechosas o confirmadas de contagio por Covid-19 pueden utilizar "cualquier elemento del kit de protección que disponen todos los vehículos policiales".

Desde el CSIF, por el contrario, quieren que se proporcione a los agentes mascarillas denominadas FFP3 que, además de filtrar el aire expirado (como hacen las quirúrgicas) también protegen del que se inspira.

Por otra parte, el alcalde, José Hila, junto con la concejala de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover ayer visitó uno de los controles policiales situado en la plaza de las Columnas. Desde el Ayuntamiento destacaron que entre el 6 y 12 de abril se detuvieron a 14 personas, se realizaron 272 controles y se identificaron a 5.298 peatones y se levantaron 949 actas. Estas actuaciones se realizaron en el marco de la declaración del estado de alarma con motivo de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del coronavirus.