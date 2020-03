Un testigo ausente y muy maleducado

Un hombre estaba citado para comparecer en un juicio como testigo. Pese a haber recibido la citación judicial, no se presentó en la vista oral, celebrada hace unos días en Vía Alemania. El secretario contactó con él por teléfono para pedirle explicaciones y advertirle de que si no comparecía podría ser sancionado. El testigo se vino arriba. "Si empezamos con amenzas, pues a tomar por culo", espetó al funcionario antes de colgar. El magistrado fue informado de lo ocurrido y durante el juicio pidió al secretario que relatase los hechos ante el micrófono para que quedase grabada la actitud del testigo. El juez anunció que estudiaba ordenar su detención. Finalmente, el fiscal y la defensa renunciaron a su declaración y no fue necesario tomar medidas contra él.



Dos meses sin ducharse



Hace unos días, un hombre acudió a los juzgados de Palma visiblemente contrariado. Su intención era lograr autorización del juez para que le permitieran poder entrar a su casa a recoger sus pertenencias. El ciudadano tenía una medida cautelar que le prohibía personarse en su domicilio. Después de idas y venidas por los pasillos de la sede de Vía Alemania, al final explotó. "Llevo dos meses sin ducharme", se quejó. La gente que estaba a su alrededor empezó a difuminarse tras sus palabras.



Testigo feminista



El pasado lunes, la directora de un albergue para indigentes de Palma compareció como testigo en un juicio en la Audiencia. Un día después de la celebración del 8-M, Día Internacional de la Mujer, lucía un vistoso pañuelo en el cuello con un lema feminista. La mujer lanzó al concluir su declaración una dura mirada a los dos acusados, que supuestamente habían cometido una brutal agresión sexual a una usuaria del centro que dirige.



¿Alarma?



El pasado martes a mediodía una potentísima alarma empezó a sonar por todo el edificio de los juzgados de Vía Alemania. El sonido era tan estridente que era difícil permanecer allí dentro. No sirvió de mucho, ya que los funcionarios, abogados y usuarios se mostraron más extrañados que preocupados. Duró medio minuto. Era el sistema antiincendios, que se había disparado por error durante una tarea de mantenimiento.



Un hecho aislado



Las peñas 'Esto es Boca Mallorca' y la 'Filial River Plate Mallorca' han emitido un comunicado conjunto en el que condenan la brutal agresión a un peluquero, hincha de Boca Juniors, la madrugada del pasado domingo en Cala Major. Ambas aficiones resaltan que fue un "hecho aislado" y la desvinculan por completo de las actividades de ambas entidades.